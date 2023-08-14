В России доллар преодолел отметку в 100 RUB. Эксперты рассказали, как повлияет на курс в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.08.2023 11:00 , Обновлено: 14.08.2023

В понедельник, 14 августа, торги на Московской бирже начались с новых рекордов - курс доллара превысил отметку в 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Пойдёт ли курс доллара вверх и на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ)? Эксперты объяснили, как связаны курсы российского и белорусского рубля и дали свой прогноз.

По данным агентства “Интерфакс”, по состоянию на 09:10, курс доллара на Московской бирже поднялся на 72 копейки - до 100,15 рубля - и продолжил расти.

Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин пояснил, что увеличение курса доллара обусловлено складывающимся дисбалансом спроса на иностранную валюту и ее предложением. По его словам, экспортная выручка в России сократилась, приток валюты упал, а импорт и вывод средств за рубеж как самими россиянами, так и нерезидентами,остались на относительно высоких уровнях.

Что будет с курсом доллара в Беларуси?

Снижение курса российского рубля на московских торгах эксперты белорусского портала Myfin.by назвали одной из причин резкого повышения волатильности на валютном рынке Беларуси. Эксперты отметили, что на таком фоне в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста курса доллара и на БВФБ. По итогам торгов в пятницу, 11 августа, белорусы ушли на выходные с курсом 3,2033 рубля .

Согласно статистике Нацбанка, с начала 2023 года доллар неизменно рос и поднялся на 17,06%, а за последний неполный месяц доллар подорожал на 5,57%. По словам специалистов, всё свидетельствует о том, что рост только продолжится.

Инфографика myfin.by

На белорусском валютном рынке на этой неделе эксперты спрогнозировали продолжение роста курса доллара - до 3,21 рубля.

Тем не менее, эксперты не исключили, что взятие психологической отметки в 100 российских рублей за доллар для российского валютного рынка может стать “точкой разворота”. Этому может способствовать как приостановка покупки валюты до конца 2023 года, так и рост цен на нефть, который наблюдается последние две-три недели. В этом случае, по словам экспертов, к концу недели возможен разворот курса и на БВФБ.

Что касается других валют, то курс евро в Беларуси, по мнению специалистов, к концу недели может достичь отметки в 3,48 рубля, а курс российского рубля существенно не изменится.