«Это просто смешно» - Британский экономист объяснил, почему ни одна валюта «никогда не превзойдёт доллар»
Известный британский экономист Джим О’Нил, возглавляющий Совет Королевского института международных отношений (Chatham House), объяснил, почему ни одна современная валюта (будь то иена, евро или юань) не сможет превзойти доллар.
В интервью изданию The Financial Times Джим О’Нил, известный как автор аббревиатуры БРИКС (международный союз пяти стран - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), прокомментировал идею создания некой общей валюты блока. Саму идею специалист назвал “нелепой”, а такую валюту, которая потенциально может появиться в будущем, - не более чем “проявлением мощного символизма”.
“Это просто смешно. Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали? Это практически позор”, - заявил британский экономист. По его словам, страны, объединившиеся в БРИКС, “так ничего и не добились с тех пор, как начали собираться”, поэтому и перспектив у этого в плане создания единой валюты для таких разных экономик он не видит.
Несмотря на то, что общее население стран БРИКС превышает 3 млрд человек, попытки создать общую валюту до сих пор остаются только в заявлениях политиков. Комментируя предыдущие прогнозы некоторых экспертов и политиков, предрекающих постепенную утрату влияния доллара в мире, О’Нил с уверенностью заявил, что в ближайшем будущем этого точно ждать не стоит.
“Ничего из этого никогда не произойдет, пока эти страны не захотят, чтобы их валюты использовались людьми в других частях мира”, - пояснил британский экономист. Он также указал на то, что “Китай и Индия никогда ни о чем не договариваются” и это, по словам эксперта, является плюсом для Запада. В противном случае “господство доллара было бы намного более уязвимым”, отметил О’Нил.
Страны БРИКС хотят отказаться от расчётов в долларах?
Напомним, о создании единой валюты на пространстве БРИКС в начале этого года заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Он утверждал, что странам союза “нельзя полагаться на страны Запада” и подконтрольные им финансовые механизмы из-за их “недальновидной политики”.
“Нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств”, - заявил тогда Лавров, подчеркнув, что речь в первую очередь идёт о долларах США.
О том, что с появлением новых валютных союзов мир постепенно начнёт отказывать от массового использования доллара, в марте этого года заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда он заявил, что уже сейчас доллар и евро Беларуси и России ” фактически не нужны” и “этот процесс будет усугубляться”.
“Придет время - и люди откажутся от этого доллара”, - заявил Лукашенко.