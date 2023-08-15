«Это просто смешно» - Британский экономист объяснил, почему ни одна валюта «никогда не превзойдёт доллар»

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.08.2023 12:48 , Обновлено: 15.08.2023

Известный британский экономист Джим О’Нил, возглавляющий Совет Королевского института международных отношений (Chatham House), объяснил, почему ни одна современная валюта (будь то иена, евро или юань) не сможет превзойти доллар.

В интервью изданию The Financial Times Джим О’Нил, известный как автор аббревиатуры БРИКС (международный союз пяти стран - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), прокомментировал идею создания некой общей валюты блока. Саму идею специалист назвал “нелепой”, а такую валюту, которая потенциально может появиться в будущем, - не более чем “проявлением мощного символизма”.

“Это просто смешно. Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали? Это практически позор”, - заявил британский экономист. По его словам, страны, объединившиеся в БРИКС, “так ничего и не добились с тех пор, как начали собираться”, поэтому и перспектив у этого в плане создания единой валюты для таких разных экономик он не видит.

Несмотря на то, что общее население стран БРИКС превышает 3 млрд человек, попытки создать общую валюту до сих пор остаются только в заявлениях политиков. Комментируя предыдущие прогнозы некоторых экспертов и политиков, предрекающих постепенную утрату влияния доллара в мире, О’Нил с уверенностью заявил, что в ближайшем будущем этого точно ждать не стоит.

“Ничего из этого никогда не произойдет, пока эти страны не захотят, чтобы их валюты использовались людьми в других частях мира”, - пояснил британский экономист. Он также указал на то, что “Китай и Индия никогда ни о чем не договариваются” и это, по словам эксперта, является плюсом для Запада. В противном случае “господство доллара было бы намного более уязвимым”, отметил О’Нил.

Страны БРИКС хотят отказаться от расчётов в долларах?

Напомним, о создании единой валюты на пространстве БРИКС в начале этого года заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Он утверждал, что странам союза “нельзя полагаться на страны Запада” и подконтрольные им финансовые механизмы из-за их “недальновидной политики”.

“Нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств”, - заявил тогда Лавров, подчеркнув, что речь в первую очередь идёт о долларах США.

О том, что с появлением новых валютных союзов мир постепенно начнёт отказывать от массового использования доллара, в марте этого года заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда он заявил, что уже сейчас доллар и евро Беларуси и России ” фактически не нужны” и “этот процесс будет усугубляться”.

“Придет время - и люди откажутся от этого доллара”, - заявил Лукашенко.