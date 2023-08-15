Доллар в Беларуси упал сразу на 8 копеек

Опубликовано: 15.08.2023 13:18 , Обновлено: 15.08.2023

На торгах Белорусской валютной фондовой биржи 15 августа доллар резко упал на 8 копеек. Что с остальными валютами?

Как отметили аналитики banki24, доллар упал на минимум за 6 дней, хотя еще 14 августа был на максимуме за 16,5 месяцев.

В то же время евро и российский рубль значительно подорожали.

Итак, по итогам валютных торгов на БВФБ во вторник 15 августа:

USD: 3,1833 (−0,0818) | −2,51%

EUR: 3,5052 (+0,0452) | +1,31%

RUB: 3,2890 (+0,0500) | +1,54%

CNY: 4,3691 (−0,1224) | −2,73%

Ранее Телеграф писал, что Центробанк России после внеочередного заседания 15 августа объявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых. Такое резкое единовременное повышение руководство Центробанка аргументировало необходимостью “ограничения рисков для ценовой стабильности”.

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К слову, известный британский экономист Джим О’Нил, возглавляющий Совет Королевского института международных отношений (Chatham House), объяснил, почему ни одна современная валюта (будь то иена, евро или юань) не сможет превзойти доллар.

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