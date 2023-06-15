Варшава призвала закрыть фирмы белорусов в Польше. Но не все

Опубликовано: 15.06.2023 16:16 , Обновлено: 15.06.2023

В министерстве внутренних дел Польши 15 июня заявили, что хотели бы попадания под национальные санкции фирм, которые белорусы открыли в самой Польше. Речь идёт только о транспортных компаниях.

«Я большой сторонник того, чтобы белорусские транспортные компании, зарегистрированные в Польше, быстро попали в санкционный список, который ведет министерство внутренних дел», — заявил в четверг, 15 июня, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Матей Вонсик.

Такое заявление польский чиновник сделал, отвечая в четверг в Сейме на вопрос депутатов от ПиС о санкциях Польши против Беларуси. Он напомнил, что МВД и администрация кабинета министров приостановили грузовые перевозки на польско-белорусской границе для грузовых автомобилей и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси или России. По его словам, “ведется также активная деятельность польских служб в отношении белорусских транспортных компаний, зарегистрированных в Польше”. Польский чиновник утверждает, что только в 2022 году в его страну переехало 70 тыс белорусов.

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Напомним, что в санкционный список министерства внутренних дел Польши уже были включены как физлица, так и юрлица из Беларуси и России. Такие санкции включают: замораживание средств или запрет на въезд в Польшу. Включение в черный список транспортных компаний будет означать их фактическую ликвидацию или полную остановку деятельности.

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По словам Вонсика, ЕС также планирует запретить белорусским перевозчикам деятельность на своей территории.

“Через мгновение придут европейские санкции и мы их реализуем правительственным актом, который уже внесен в Сейм с самопоправкой - чтобы полностью закрыть возможность [деятельности] российского и белорусского транспорта во всем Евросоюзе. Это будет очень важный экономический ход, который, конечно же, усилит наш транспорт, ведь он достаточно крупный конкурент”, - заявил замглавы МВД Польши.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал экономические санкции западных страны в отношении Беларуси, заявив, что они «превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба».

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А МИД Беларуси обвинил Польшу в подготовке “боевиков с целью вооруженной смены власти в Минске”. Такое заявление 13 июня сделал замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, выступая на пленарном заседании Комиссии ООН по разоружению, на котором обсуждались вопросы предотвращения ядерной войны.

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