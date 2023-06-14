Очереди из сотен авто. В ГПК рассказали о ситуации на белорусской границе

Опубликовано: 14.06.2023 18:45 , Обновлено: 14.06.2023

На выезде из Беларуси в Польшу 14 июня своей очереди ожидали сотни легковушек. Наибольшее скопление легковушек наблюдалось перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). В ГПК рассказали и о ситуации на других пунктах пропуска.

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что зафиксировали скопление легкового транспорта: по состоянию на 14.00 оформления ждали более 250 автомобилей.

Больше всего очередь была перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). В ГПК заявили, что сопредельные контрольные службы оформили 29% авто от установленной нормы.

Въезжали автомобили с задержками и через литовские пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

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Очереди из фур

Самый загруженный маршрут для грузовых машин проходил через литовский пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию 25% фур от нормы.

Также задержки фиксировались в литовском пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»).

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