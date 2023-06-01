Опубликовано: 01.06.2023 16:24 , Обновлено: 01.06.2023

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз 1 июня отреагировал на «начало применений Польшей ограничений на границе». Он заявил, что «режим Дуды–Моравецкого» реализует «антибелорусские шаги» и пообещал «асимметричный ответ».

Комментарий Глаза опубликовали на сайте МИД Беларуси.

По мнению пресс-секретаря, «режим Дуды–Моравецкого [президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий] планомерно реализует комплекс антибелорусских шагов», которые «направлены на провокацию осложнений и эскалацию».

«На эти меры в обязательном порядке последует ассиметричный ответ. При этом нами будут в максимально возможной степени учтены интересы простых поляков, вынужденных страдать из-за волюнтаризма своего правительства, и в максимальной – интересы наших граждан», — объявил Глаз, но не уточнил, какие именно ответные меры планируют ввести белорусские власти.

Также он заявил, что слова главы МИД Польши о «сделанных властям Беларуси предложениях, направленных на увеличение пространства для политического маневра», «не соответствует действительности». По его словам, польские власти «выдвигают лишь изначально неприемлемые для любого уважающего себя суверенного государства ультиматумы», а также «пытаются прямо вмешиваться в деятельность судебной системы и иные внутренние дела» Беларуси.

Кроме того, Глаз предположил, что «режим Дуды-Моравецкого настолько уверовал в свою исключительность и безнаказанность, что уже в открытую говорит о своем превосходстве и не способен выстраивать диалог с соседями». На этом пресс-секретарь ответил, что «в Беларуси господ нет с 1917 года и не будет».

При этом он подчеркнул, что власти Беларуси «готовы к взаимоуважительному диалогу» с Польшей, но «без ультиматумов и предварительных условий».

Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков

Ранее Телеграф писал, что МВД Польши (отвечает и за охрану границы) приняло 29 мая постановление, согласно которому с 1 июня приостанавливается грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей (с госномерами Беларуси и РФ).

Отметим, что на самом деле белорусские грузовики и так не могли пересечь границу Польши. После закрытия Польшей погранперехода в Бобровниках 18 февраля белорусские власти ввели ответные ограничения, не позволяющие польским перевозчикам использовать погранпереходы на участке границы между Беларусью и Литвой и Латвией. Их автомобили проходят таможенную очистку только на погранпереходе Кукурыки-Козловичи с терминалом на польской стороне в Корощине, единственном открытом в настоящее время польско-белорусском автомобильном грузовом переходе.

В ответ же Польша ограничила проезд через переход в Кукурыках. Грузовое движение здесь открыто только для транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Европейского Союза Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Однако через переход проезжали полуприцепы, зарегистрированные в других странах, в том числе в Беларуси , но которые были прикреплены к автомобилям, зарегистрированным в Польше. Сами же белорусские перевозчики вынуждены были ехать в Польшу через Литву.

Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков