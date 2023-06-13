"Для вооружённой смены власти в Минске" — МИД Беларуси обвинил Польшу в подготовке "боевиков"

Опубликовано: 13.06.2023 14:20 , Обновлено: 13.06.2023

МИД Беларуси обвинил Польшу в подготовке "боевиков с целью вооруженной смены власти в Минске". Такое заявление 13 июня сделал замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, выступая на пленарном заседании Комиссии ООН по разоружению, на котором обсуждались вопросы предотвращения ядерной войны.

“В соседних странах НАТО на границах с Беларусью уже несколько лет создаются новые военные формирования, а в Польше занимаются подготовкой боевиков с целью вооруженной смены власти в Минске”, - заявил Амбразевич, подчеркнув, что в таких условиях “у белорусского государства не может быть ощущение безопасности”.

В ходе выступления представитель белорусского внешнеполитического ведомства заявил о “негативной тенденции нарастания эрозии безопасности в Европе и мире” и возвращении мира “в точку, из которой отчетливо видна реальная ядерная угроза”.

По словам Амбразевича, в Беларуси необходимым условием для избежания ядерной войны считают “формирование международной архитектуры со справедливой системой гарантий безопасности”, причём в таком виде, чтобы она “учитывала бы законные интересы и озабоченности всех без исключения государств, малых и больших, ядерных и безъядерных”.

“Вбивают в сознание людей фейки” - МИД Беларуси обвинил BBC, CNN, Euronews в “травле”

Замминистра также обвинил “глобальные телевизионные информационные ресурсы” в развязывании “кампании травли” Беларуси. В числе источников, которые, по словам Амбразевича, “вбивают в сознание людей фейки” о Беларуси, он назвал такие популярные на Западе телеканалы, как BBC, CNN, Euronews.

“И все это ради одной цели: разрушить союз Беларуси и России, ослабить этим Москву и контролировать дополнительные 600 км пространства с Запада на Восток между НАТО и Россией”, - заявил представитель МИД Беларуси.

В числе прочего он призвал мировое сообщество к разработке глобального юридически обязывающего соглашения о предоставлении странам, не обладающим ядерным оружием, со стороны имеющих такое оружие стран “недвусмысленных и безусловных гарантий о неприменении ядерного оружия”, а также “недопущении угрозы его применения”.

​По поводу размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси Амбразевич отметил, что “эти действия носят исключительно ответный характер” и направлены на “укрепление обороноспособности Беларуси”, причём делается всё ” строго в рамках международного права”.

“Вынужденная реакция на вызовы и риски национальной безопасности”​

“У нас есть суверенное право обращаться за помощью к своему ближайшему союзнику. Размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси, если это произойдет, является исключительно вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед нашей страной”, - заявил он.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня объяснил, для чего Россия намерена размещать своё тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и каковы условия его применения. “Не в России дело”, — заявил он.

«Не в России дело» — Лукашенко объявил условия применения ядерного оружия с территории Беларуси

А незадолго до этого президент России Владимир Путин озвучил точную дату предполагаемого размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси - 7-8 июля, «сразу же после завершения подготовки сооружений для него».

«Не в России дело» — Лукашенко объявил условия применения ядерного оружия с территории Беларуси

При этом ранее Путин заявлял, что контроль над размещённым на территории Беларуси ядерным оружием Минску не отдаст. По его словам, ядерное оружие будет размещено в Беларуси по такой схеме, как это делают США в Европе, » не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия