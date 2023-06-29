В России началась девальвация. Что ждать белорусам?

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Опубликовано: 29.06.2023 15:59 , Обновлено: 29.06.2023

В России после мятежа Пригожина курс доллара вдруг стал значительно расти по отношении к российскому рублю. 29 июня он составил 87,47 рубля. А это самое высокое значение с конца марта 2022 года.

В то же время, евро вырос до отметки 95,52 рубля, побив рекорд торгов на Московской бирже в понедельник, 26 июня, когда многие испугались последствий мятежа ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина и стали продавать российскую валюту.

Российский рубль падал и вчера, 28 июня, но эксперты в государственных СМИ РФ объясняли это завершением налогового периода. Ведь именно на среду пришелся единый день уплаты налогов в бюджет в РФ. Впрочем, 29 июня такое объяснение уже не работает.

[info_b]Девальвация — это снижение курса валюты одной страны по отношению к твердым валютам других государств. То есть к тем, чья покупательная способность и курс стабильны, например, доллар и евро.[/info_b]

Тут ещё и зампред Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ключевую ставку в РФ могут повысить. А на мировых рынках усилилась волатильность цен на нефть. В среду, 28 июня, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опускалась ниже $72 за баррель.

Все эти новости не прибавили оптимизма инвесторам. “Мы полагаем, что, хотя фундаментально ситуация для рубля не изменилась в худшую сторону, в условиях низкой ликвидности биржевого рынка после ухода экспортеров российская валюта не застрахована от локального обновления очередных минимумов с марта 2022 года”, - туманно предположил ещё большое снижение курса российского рубля представитель ИК “Велес Капитал” Юрий Кравченко, передает российский “Интерфакс”.

В то же время, в российских СМИ обсуждают возможность осознанного снижения курса рубля властями России на фоне недостатка денег в бюджете. Ведь федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным подсчетам их Минфина, имел дефицит на уровне 3,411 трлн рублей. И это при том, что годовой показатель дефицита госбюджета России утвержден в размере всего около 2,9 трлн рублей.

“Собственно, это ответ, для чего нужна девальвация. Она уже принесла в бюджет почти 4 трлн рублей доходов, а если «догнать» доллар до 100 рублей, это даст еще 2,5 трлн рублей. И президент сообщит, что дела в экономике идут блестяще, бюджет сводится, санкции нам не страшны, мы с оптимизмом смотрим в будущее”, - заметил Анатолий Несмиян в своем тг-канале.

Таким образом, в ближайшее время российский рубль может занять новые рубежи, девальвировавшись до курса 100 за доллар.

Что ждать белорусам?

По итогам торгов на Валютной бирже 29 июня доллар вырос в Беларуси до максимума за целых 457 дней. А российский рубль по отношению к BYN рухнул до минимума за те же 457 дней, сообщил портал Banki24.by.

В итоге, уже 30 июня официальный курс USD в Нацбанке составит 3,0315 рубля. За евро будут давать 3,2836 BYN. А российский рубль подешевел до 3,4840 белорусского рубля. Естественно, в обменниках курсы продажи валют могут быть и повыше (а покупки ниже).

В то же время, экономисты ранее прогнозировали, что курс доллара в Беларуси не должен сильно прыгать до конца 2023. Но с оговоркой - никто не знает, как повлияют те или иные события на ситуацию в Республике. А они, происходят в той же России все чаще и внезапнее.

В BEROC в апреле заявили, что в ближайшие два года белорусский рубль ослабнет из-за «низкого потенциала роста экономики», но не резко. Согласно прогнозу аналитического центра, в этом году средний курс доллара США составит 2,92 рубля, а в следующем перешагнёт отметку в 3 рубля.

Авторы макропрогноза в то же время напомнили, что в складывающихся условиях «степень неопределенности крайне высока», поэтому подчеркнули, что «диапазон вероятных отклонений динамики макропоказателей от траектории базового прогноза в 2023–2024 годах является широким».

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Тем временем ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) предсказали, что средний курс доллара в 2023 году будет около 2,90 рубля, а уже в 2024 — 3,05 рубля.

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Однако ни в ЕАБР, ни в BEROC, не могли предсказать мятежа Пригожина в России и его последствий для экономики РФ. А курс белорусского рубля, как показал история, значительно зависит от российского аналога из-за ставших ещё более тесными связей двух экономик. Значительное падение российского рубля сделает импорт белорусских товаров в РФ невыгодным. А значит белорусский рубль в той или иной степени может следовать вслед за российским.

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Напомним, что начальник управления монетарной политики Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин заявил в эфире гостелеканала СТВ, что не знает, каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году.

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