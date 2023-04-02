Кочанова назвала "действительно хорошую валюту" для белорусов

Опубликовано: 02.04.2023 20:28 , Обновлено: 04.04.2023

Председатель Совета Республики (СР) Наталья Кочанова заявила в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что белорусам больше не нужна иностранная валюта. А что говорит статистика Белстата?

По ее словам, у белорусов “нет необходимости бежать в обменники”. Такой вывод она сделала, потому что не увидела людей, которые говорят, что не хватает долларов или евро. “Все думают о том, как заработать свой белорусский рубль для того, чтобы жить в своей стране”, - заявила главная белорусская сенаторша.

“Сегодня многие осознали, что наш белорусский рубль - действительно хорошая валюта для наших людей”, - сделала затем вывод Наталья Кочанова. По ее словам, отсутствие ажиотажа в обменниках свидетельствует о том что “доверие к белорусской валюте растет”. А иностранную валюту, считает глава СР, покупают те, кому “нужно будет поехать куда-то и она ему пригодится”.

“Но в Беларуси нет необходимости в валюте. И мы рады, что Нацбанк Беларуси проводит такую политику: снижается ставка рефинансирования в таких непростых экономических условиях”, - заявила она.

Ранее Нацбанк сообщил, что объем покупки валюты белорусами в декабре 2022 года достиг 1 млрд долларов. При этом за весь 2022 год физические лица купили валюты на $10,03 млрд, а продали $10,06. Т.е. в прошлом году жители страны оставались чистыми продавцами валюты.

В январе 2023 года тенденция изменилась. Физические лица стали чистыми покупателями валюты, приобретя ее на $60,4 млн больше ($771,8 млн), чем продали ( $711,4 млн). Всего же в 2022 году белорусы купили валюты на 8% меньше, чем в 2021 году. Но и продали на 8,4% меньше.