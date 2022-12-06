"Я не знаю" - Чиновник Нацбанка всё-таки назвал прогнозный курс доллара на 2023 год

Опубликовано: 06.12.2022 07:04 , Обновлено: 05.12.2022

Начальник управления монетарной политики Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин заявил в эфире гостелеканала СТВ, что не знает, каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году.

“Ответ на него классический – я не знаю, - вначале сказал чиновник. Но потом уточнил, что прогноз всё-таки есть. - Когда мы говорим, какой курс доллара заложен в расчетный бюджет, я эту цифру могу озвучить. Среднегодовой курс доллара на следующий год – 2,78 рубля”.

Но потом напомнил, что заложенный курс доллара в бюджет 2022 года не оправдался: “Нет, он не совпал. Он меньше”.

Ранее Телеграф сообщил, что Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем свежем макроэкономическом отчете спрогнозировал курс доллара в Беларуси на 2023 и 2024 год.

Каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году? Прогноз ЕАБР