BEROC спрогнозировал «коррекционный рост» экономики Беларуси в 2023-2024 годах. Но при двух условиях

Опубликовано: 27.04.2023 08:50 , Обновлено: 27.04.2023

Аналитики исследовательского центра BEROC озвучили свой макропрогноз для Беларуси на 2023 и 2024 годы. По мнению экспертов, в этот период белорусская экономика «продемонстрирует коррекционный рост», но для этого должны быть соблюдены два ключевых условия.

К таким условиям, эксперты BEROC отнесли «отсутствие новых логистических разрывов» и отсутствие «существенного ужесточения санкций».

Согласно базовому сценарию, озвученному аналитиками, ВВП Беларуси в ближайшие два года продолжит расти: на 2,5% - в 2023 году и на 1,1% - в 2024 году. Для этого Беларусь должна сохранить обновленные логистические цепочки, а монетарная и фискальная политика страны должна по-прежнему “ориентироваться на стимулирование внутреннего спроса”.

При этом возможность полного устойчивого восстановления белорусской экономики в ближайшие годы эксперты оценивают как маловероятное и объясняют это “инфраструктурными ограничениями, сокращением занятости, эрозией человеческого капитала и ослаблением доверия в бизнес-среде”.

В BEROC рассказали, когда курс доллара перешагнёт за 3 рубля

Кроме того, в BEROC считают, что в ближайшие два года белорусский рубль ослабнет из-за “низкого потенциала роста экономики”. Согласно прогнозу аналитического центра, в этом году средний курс доллара США составит 2,92 рубля, а в следующем перешагнёт отметку в 3 рубля. Это, по мнению экспертов, также приведёт к повышенной инфляции: согласно их расчётам, в 2023 году она составит около 8%, а по итогам 2024 года - 8,6%.

Авторы макропрогноза также отметили, что в складывающихся условиях “степень неопределенности крайне высока”, поэтому подчеркнули, что “диапазон вероятных отклонений динамики макропоказателей от траектории базового прогноза в 2023–2024 годах является широким”.

Правительство Беларуси хочет добиться роста экономики за счёт «инвестиций в основной капитал»

Отметим, что правительство Беларуси считает, что сможет добиться роста экономики в этому году за счёт «инвестиций в основной капитал». Согласно утвержденным плановым параметрам экономики на 2023 год, средняя начисленная зарплата к концу 2023 года должна добить до 1938 рублей, а в бюджетной сфере — до 1454 рублей. При этом реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%

Рост ВВП Беларуси к лету 2023 года спрогнозировал и Евразийский банк развития (ЕАБР, но также при одном важном условии - «при отсутствии новых шоков».

ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Беларуси к лету 2023 года