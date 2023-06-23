Будет ли девальвация? В ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в 3 рубля. А что будет с ценами?

📊 Анализ

Опубликовано: 23.06.2023 14:49 , Обновлено: 23.06.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили 23 июня, что белорусский рубль в среднем ослаб к иностранным валютам по итогам января-марта 2023 года на 1% по сравнению с началом года. При этом эксперты считают, что доллар может уверенно перешагнуть планку в 3 рубля уже к концу этого - в начале следующего года.

“Ослабление курса к доллару США на 4,4% и китайскому юаню на 7,7% обусловило рост стоимости корзины валют. В этих условиях реальный эффективный курс белорусского рубля в марте 2023 года сохранился на уровне, близком к началу года, однако к российскому рублю за этот период фиксируется укрепление на уровне 5,4%”, - оценили ситуацию в ЕАБР.

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В банке предсказали, что средний курс доллара в этом году будет около 2,90 рубля, а уже в 2024 - 3,05 рубля Т.е. резких всплесков и девальваций в ЕАБР не ожидают .

“Восстановление внутреннего спроса продолжит сопровождаться увеличением импортных поставок, в то время как возможности расширения экспорта останутся ограниченными. Это приведет к дальнейшему сокращению профицита внешней торговли и снижению поддержки курса белорусского рубля. В среднесрочной перспективе тенденция снижения стоимости национальной валюты сохранится в связи со сравнительно низкими темпами роста потенциального ВВП”, - не обрадовали в ЕАБР.

Что касается инфляции, то эксперты считают, что торможение роста потребительских цен в Беларуси во многом стало “следствием административного регулирования цен” и налаживания цепочек поставок импорта и снижения инфляционных ожиданий.

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В то же время, в ЕАБР напомнили, что за резкое снижение инфляции белорусам стоит благодарить “исключение из расчета годовой инфляции всплеска роста цен в марте 2022 года”.

По прогнозу ЕАБР, в 2023 году инфляция всё-таки вырастет ещё до 7,8%. А в 2025 году и вовсе достигнет 8,2%.

Прогноз ЕАБР

“После замедления роста цен в середине текущего года ниже 5% ожидается его ускорение во втором полугодии. Основными факторами станут дальнейшее восстановление внутреннего спроса, ослабление белорусского рубля и смягчение административного контроля за ценам”, - считают в ЕАБР.

Риски для экономики

В банке также заявили, что все большая зависимость белорусской экономики от российской, несёт ей серьезные риски.

“Риском для экономики Республики Беларусь является значительное ослабление экономики России в рисковом сценарии. Медленное восстановление внутреннего спроса в России в рисковом сценарии не позволит обеспечивать рост экономики Беларуси за счет экспорта, а быстрая переориентация на другие рынки сейчас выглядит для Беларуси маловероятной”, - считают в ЕАБР.

“Сокращение валютной выручки — как в силу снижения физических объемов поставок, так и вследствие ухудшения условий торговли из-за снижения курса российского рубля к мировым валютам — существенно ограничит возможности финансирования внутреннего спроса. В этой ситуации для Беларуси значительно повышается риск рецессии”, - предположили эксперты.

Кроме того, ухудшение текущего счета будет создавать давление на обменный курс, что может привести к ускорению инфляционных процессов, констатировали в ЕАБР.

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