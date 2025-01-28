В Польше отчитались о рекордном росте импорта белорусских удобрений. А что в Европе?

Опубликовано: 28.01.2025 21:15 , Обновлено: 29.01.2025

Польское издание Farmer сообщило, что в 2024 году поставки белорусских удобрений в Польшу выросли более чем в 3 раза. В то время, как из России поставки увеличились на 130%. И это несмотря на торговые ограничения, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских и российских компаний.

По данным Евростата, импорт удобрений из России в Польшу за первые десять месяцев 2024 года составил 1,024 млн тонн, в то время как за весь 2023 год он достиг всего 605 тыс. тонн. Из Беларуси, в свою очередь, поляки завезли за первые девять месяцев 2024 года 228 тыс. тонн, и это при том, что за весь 2023 год было импортировано около 70 тыс. тонн.

Польские эксперты [link href=“https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/rosyjskie-nawozy-dobre-do-czasu-na-szali-grozba-utraty-bezpieczenstwa-rolnikow-i-konsumentow,156620.html” target=“_blank” rel=“noopener”] считают [/link], что 2024 год стал рекордным по импорту удобрений из России и Беларуси не просто так. Тенденция роста проявилась во второй половине 2023 года.

Хотя в 2021-2022 годах были введены санкции против отдельных компаний-производителей удобрений в России и Беларуси, запрета на белорусские и российские удобрения в странах ЕС нет. Импортом занялись другие компании. Они воспользовались ростом спроса и цен в ЕС и смогли предложить более дешёвые удобрения из России и Беларуси.

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На рост цен на удобрения в ЕС повлияли и решения Еврокомиссии. В Евросоюзе был принят ряд законов в рамках борьбы с глобальным потеплением, которые повысили затраты на производство удобрений. Производители удобрений должны были платить за дорогие газ и энергию, а также компенсации за выбросы углекислого газа.

Некоторые европейские производители даже ограничили свое производство и перенесли бизнес в другие страны за пределами ЕС.

Так, в сентябре 2021 года норвежский производитель азотных удобрений Yara ввел ограничения на производство аммиака на своих заводах. Немецкий концерн BASF и другие компании по производству удобрений последовали этому примеру.

В свою очередь, американский производитель CF Industries закрыл свои заводы в Великобритании, а австрийская Borealis AG, литовская Achema, OCI в Нидерландах и испанская Fertiberia решили предпринять последовать такому примеру.

“Производство удобрений в Европе стало слишком дорогим. И это, в том числе, по вине самого Евросоюза, который наложил на своих производителей так называемое “бремя защиты окружающей среды”. Производители удобрений в Европейском Союзе и, конечно же, в Польше несут высокие затраты на квоты на выбросы углекислого газа (EU ETS), что приводит к ухудшению их конкурентоспособности”, - сообщило издание Farmer.

Как итог, в начале 2025 года SKW Piesteritz - крупнейший производитель аммиака и карбамида в Германии - закрыл один из своих заводов на неопределенный срок. Причина – неспособность конкурировать с растущим импортом удобрений и высокие цены на газ.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство внутренних дел и администрации Польши ввело санкции на продукцию одного из белорусских экспортёров азотных удобрений. Речь идёт о компании “НФТ”, которая зарегистрирована в агрогородке Коптёвка Гродненской области. Такое решение власти Польши приняли из-за того, что, по их мнению, предприятие продавало за границу продукцию подсанкционного “Гродно Азот”.

Польша ввела санкции против белорусского экспортёра азотных удобрений

Позднее министерство внутренних дел Польши ввело санкции против ещё трёх компаний, которые поставляли азотные удобрения из Беларуси. Речь идёт о двух предприятиях, зарегистрированных в Минске (“Техноспецтрейдинг Экспорт” и “Техноспецтрейдинг”) и ещё одном — в Дубае (LLC World Chem Trading Co.).

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“Я таких цен вообще не помню”

В свою очередь, ещё в ноябре 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений на 10-11%, согласовав этот вопрос с российскими производителями. Такое поручение он дал новому генеральному директору ОАО “Беларуськалий” Андрею Рыбакову, кандидатуру которого сегодня согласовал глава государства.

Необходимость снижения объёма производства удобрений Лукашенко объяснил снижением цен на калий на мировых рынках.

«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения», — процитировала президента пресс-служба его Администрации

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«Чего за бесценок продавать?» — Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений в Беларуси