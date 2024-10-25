В ЕС предложили ввести дополнительные пошлины на импорт сельскохозпродукции и удобрений из Беларуси

Опубликовано: 25.10.2024 09:22 , Обновлено: 25.10.2024

В Европейском союзе в очередной раз подняли вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении Беларуси и России. На этот раз речь идёт о повышении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции, а также удобрения в дополнение к повышенным ввозным пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

По информации агентства Bloomberg, которое ссылается на собственные неназванные источники, такие предложения продвигают сразу несколько государств-членов. О каких именно странах идёт речь, агентство не уточнило.

Впрочем, пока, по данным источников Bloomberg, всё ограничивается обсуждениями, поскольку в этом вопросе единства среди стран ЕС нет: часть стран, наоборот, призывает “проявить осторожность” и для начала “оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие”.

[info_b]По данным Bloomberg, на сегодняшний день Россия остаётся крупнейшим в мире экспортером удобрений - ей принадлежит 18% мирового рынка. В отношении этой категории товаров страны ЕС до сих пор не решились ввести санкции, хотя России всё же пришлось несколько сократить экспорт после начала активных военных действий в Украине в 2022 году из-за возникших проблем с логистикой и международными расчётами. Однако уже в этом году эксперты ожидают возврат России к рекордным показателям 2021 года по экспорту удобрений.[/info_b]

При этом международные экономические обозреватели подчеркнули, что, в отличие от санкций, такие торгово-экономические меры, как повышение таможенных пошлин, не всегда требуют единогласной поддержки всех государств-членов Союза. Тем не менее, как сообщил один из источников, сроки введения новых пошлин пока неясны, “учитывая юридические и политические препятствия”.

Речь в том числе и о категоричной позиции руководства Венгрии - Будапешт последовательно блокирует любые действия ЕС, связанные с усилением действующих санкций в отношении Беларуси и России. Следовательно, по прогнозам аналитиков, ждать изменения санкционной политики ЕС до окончания председательства Венгрии не стоит. А вот в 2025 году, когда председательство в ЕС перейдёт к Польше, ситуация может измениться.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале лета руководитель польского предприятия Grupa Azoty “Puławy” Хуберт Камола предложил властям страны обложить 30%-ной пошлиной минеральные удобрения белорусского и российского производства. Он пожаловался на то, что убытки компании уже превысили 1,2 млрд. злотых (около 300 млн долларов) из-за многократного увеличения импорта удобрений из этих стран в 2020-2023 годах.

Польские производители удобрений предложили обложить белорусский калий 30%-ной пошлиной