Польша ввела санкции ещё против 3 поставщиков белорусских удобрений

Опубликовано: 19.12.2024 12:27 , Обновлено: 19.12.2024

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против ещё трёх компаний, которые поставляли азотные удобрения из Беларуси. Речь идёт о двух предприятиях, зарегистрированных в Минске ("Техноспецтрейдинг Экспорт" и "Техноспецтрейдинг") и ещё одном — в Дубае (LLC World Chem Trading Co.).

На официальном сайте Министерства внутренних дел Польши сказано, что каждая из компаний приобретала продукцию у «Гродно Азот» (напрямую или через посредников), а затем отправляла её на экспорт, таким образом обходя санкции, которые ещё в 2021 году ЕС наложил на одно из крупнейших предприятий Беларуси.

“Ограничительные меры включают, помимо запрета поставок, заморозку всех средств и экономических ресурсов компаний на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур и прочие меры”, — заявили в Министерстве внутренних дел.

К слову, инициатором ограничений стала Национальная налоговая администрация Польши. Ранее по её просьбе МВД добавило в санкционный список белорусскую фирму “НФТ”, которая также, по мнению польских властей, отправляла на экспорт продукцию подсанкционного “Гродно Азот”.

«Эти действия [включение фирм в санкционный список] не только делают невозможной выявленную деятельность по обходу санкций, но также приносят эффект в виде защиты польской отрасли удобрений и производителей из стран-членов ЕС», — заявили в налоговом ведомстве.

Между тем в Европейском союзе осенью этого года в очередной раз подняли вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении Беларуси, в частности, о повышении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции, а также удобрения в дополнение к повышенным ввозным пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

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Также мы рассказывали, что ещё в начале лета руководитель польского предприятия Grupa Azoty «Puławy» Хуберт Камола предложил властям страны обложить 30%-ной пошлиной минеральные удобрения белорусского и российского производства. Он пожаловался на то, что убытки компании уже превысили 1,2 млрд. злотых (около 300 млн долларов) из-за многократного увеличения импорта удобрений из этих стран в 2020-2023 годах.

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