Польша ввела санкции против белорусского экспортёра азотных удобрений

Опубликовано: 02.12.2024 12:54 , Обновлено: 02.12.2024

Министерство внутренних дел и администрации Польши ввело санкции на продукцию одного из белорусских экспортёров азотных удобрений. Речь идёт о компании "НФТ", которая зарегистрирована в агрогородке Коптёвка Гродненской области. Такое решение власти Польши приняли из-за того, что, по их мнению, предприятие продавало за границу продукцию подсанкционного "Гродно Азот".

На официальном сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши сказано, что компанию внесли в санкционный список 29 ноября. В ведомстве заявили, что ООО “НФТ” поставляло в их страну мочевину, а также смеси мочевины и аммиачной селитры в водном или аммиачном растворе.

В МВД и администрации Польши утверждают, что компания приобретала продукцию у “Гродно Азот” (напрямую или через посредников), а затем отправляла её на экспорт, таким образом обходя санкции, которые ещё в 2021 году ЕС наложил на “Гродно Азот”.

“Введение ограничительных мер в отношении указанного предприятия будет способствовать сокращению экономических ресурсов Беларуси”, — заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Между тем в Европейском союзе осенью этого года в очередной раз подняли вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении Беларуси, в частности, о повышении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции, а также удобрения в дополнение к повышенным ввозным пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале лета руководитель польского предприятия Grupa Azoty «Puławy» Хуберт Камола предложил властям страны обложить 30%-ной пошлиной минеральные удобрения белорусского и российского производства. Он пожаловался на то, что убытки компании уже превысили 1,2 млрд. злотых (около 300 млн долларов) из-за многократного увеличения импорта удобрений из этих стран в 2020-2023 годах.

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