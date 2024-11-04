«Чего за бесценок продавать?» - Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений в Беларуси

Опубликовано: 04.11.2024 14:54 , Обновлено: 04.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября предложил снизить добычу калийных удобрений на 10-11%, согласовав этот вопрос с российскими производителями. Такое поручение он дал новому генеральному директору ОАО "Беларуськалий" Андрею Рыбакову, кандидатуру которого сегодня согласовал глава государства.

Необходимость снижения объёма производства удобрений Лукашенко объяснил снижением цен на калий на мировых рынках.

“Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения”, - процитировала президента пресс-служба его Администрации.

По мнению Лукашенко, снизив объёмы добычи, на рынке естественным образом снизится предложение этого товара, и “все поймут, что это дорогая продукция” и за неё “надо платить соответствующие средства”.

“Чего за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт?”, - задался риторическим вопросом президент и потребовал от нового руководителя предприятия доклада после совещания с российскими коллегами.

Главным требованием Лукашенко при этом остался вопрос кадров - “чтобы не пострадали люди”, а шахтёрам вовремя платили заработную плату.

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В Администрации президента также заявили, что в самой Беларуси калийные, фосфорные и азотные удобрения, которые оказались под европейскими санкциями, в скором времени могут начать продавать “фактически по себестоимости”, чтобы нарастить производство сельхозпродукции и продать эти же минеральные удобрения “через продукты питания”.

“Давайте наконец-то внесем достаточное количество минеральных удобрений, чтобы получить больший урожай в растениеводстве и, соответственно, в животноводстве получить больше молока и мяса и продать их”, - предложил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце октября в Европейском союзе в очередной раз подняли вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении Беларуси и России. На этот раз речь идёт о повышении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции, а также удобрения в дополнение к повышенным ввозным пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

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