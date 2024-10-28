В Польше объявили о стремительном росте импорта из Беларуси. На что потребовали ввести 30-процентную пошлину?

Опубликовано: 28.10.2024 20:26 , Обновлено: 28.10.2024

Министерство развития и министерство активов Польши сообщили, что предприняли "дипломатические действия" относительно введения Еврокомиссией 30-процентной пошлины на импорт удобрений из Беларуси. В Минске эту информацию пока не комментировали.

Польские СМИ сослались на компанию Polska Grupa Azoty, которая, пожаловалась на постоянно растущий импорт из Беларуси и России, что “делает Евросоюз очень зависимым от удобрений из этих стран”, сообщил польский телеканал TVN 24.

По данным Центрального статистического управления Польши (аналог Белстата), по итогам семи месяцев текущего года импорт удобрений из России в Польшу составил более 721,5 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял более 246,7 тыс. тон. А импорт удобрений из Беларуси превысил 185,5 тыс. тонн, хотя годом ранее он составлял около 13,4 тыс. тонн.

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В польской компании Grupa Azoty заявили, что из-за возросшей конкуренции “уже столкнулись со значительным ослаблением рентабельности производства в ЕС”. “В этой ситуации растущий импорт представляет собой очень большую угрозу для нашей промышленности”, - заявили представители Grupa Azoty.

[inf]Польская Grupa Azoty, по собственным оценкам, занимает второе место в Евросоюзе по производству азотных и многокомпонентных удобрений.[/inf]

В компании призвали поскорее ввести повышенные пошлины для производителей из России и Беларуси, что фактически будет означать введение финансовых санкций в отношении белорусского производителя. В Grupa Azoty, однако, заявили, что только такое решение позволит Евросоюзу остаться “самодостаточным в вопросах поставок удобрений фермерам”.

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Введут ли санкции?

В Министерстве государственных активов Польши (МАП) заявили, что уже попросили министра развития скоординировать совместные действия и рассмотреть возможность подачи заявления в Генеральный директорат по торговле Европейской комиссии (DG TRADE) для введения пошлины на удобрения из России и Беларуси на уровне 30%.

В МАП добавили, что ещё в июле этого года заметили рост импорта из Беларуси и России. А в августе сразу несколько министерств начали “разработку действий по защите польского рынка от притока удобрений из России и Беларуси”.

[inf]Кстати, в Минсельхозе Польши на вопрос польских журналистов не смогли ответить о том, какие компании импортируют удобрения из России и Беларуси.[/inf]

В Grupa Azoty сообщили, что с конца марта 2024 года она готовит отчёты, проводит ряд встреч и отправляет письма в госорганы на уровне ЕС, в том числе, в рамках организации Fertilizers Europe, чтобы представить свою позицию в связи с «тревожным уровнем импорта удобрений из России и Беларуси».

В польской компании пожаловались, что удобрения из России и Беларуси производятся с гораздо меньшими затратами на газ и, в частности, не облагаются никакими пошлинами на выбросы CO2, хотя европейские компании такие платят в рамках системы ETS, действующей в ЕС.

“Постоянно растущий импорт из России и Беларуси делает Европейский Союз очень зависимым от удобрений с этих направлений. Мы уже наблюдаем, что цены на импортируемые удобрения намеренно занижаются, чтобы существенно ослабить рынок и, как следствие, позиции производителей ЕС”, - обвинили в Grupa Azoty белорусских и российских конкурентов, добавив, что в те инвестируют в свои заводы и модернизируют технологии производства удобрений.

В компании отметили, что это может иметь последствия для продовольственной безопасности Евросоюза. “Ограничения на производство удобрений приводят к ограничению производства аммиака, азотной кислоты и технологического CO2 - все эти компоненты имеют решающее значение, в том числе в пищевой отрасли для охлаждения, упаковки пищевых продуктов, убоя, дезинфекции, производства газированных напитков”, - заявили в Grupa Azoty.

Что на этот счёт думают в ЕС, польские СМИ и министерства не сообщили.

“Фашистские санкции”

Ранее Александр Лукашенко назвал санкции Запада в отношении Беларуси “незаконными” и “фашистскими”.

“В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта”, - заявил президент Беларуси, выступая в Микашевичах (Брестская область) на фестивале “Дажынкi”, сообщил близкий к его пресс-службе Tg-канал “Пул первого”.

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Позднее в интервью британскому телеканалу BBC он заявил, что хотел бы наладить отношения с Западом.

“Я никогда не говорил о том, что мы заинтересованы в ухудшении отношений с Западом. Это вы выбрали этот путь. Вы начали санкции против нас..”, - заявил он, отвергнув идею, что пошел на уступки, отпустив часть осуждённых за протесты белорусов.

“Мы выпустили «политзаключенных» по гуманитарным соображениям. Это в основном очень взрослые люди и больные. Вот и все”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что члены Сейма Литвы обрушились с критикой на президента Гитанаса Науседу, заподозрив его в “связях” с белорусским калийным бизнесом. Причиной стала задержка президентского решения о денонсации соглашений Литвы с Беларусью и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций, одобренного литовским правительством ещё в мае.

В Сейме обвинили президента Литвы Науседу в «связях» с белорусским калийным бизнесом. Чем грозит?