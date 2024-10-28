«Должны защищать свой рынок» - Лукашенко потребовал устранить «недопонимания» с Россией по производству легковых авто

Опубликовано: 28.10.2024 13:50 , Обновлено: 28.10.2024

Президент Александр Лукашенко в понедельник, 28 октября, посетовал на существующие "недопонимания" между Беларусью и Россией по импортозамещению по легковым автомобилям. Он потребовал "расставить все точки над i" на ближайшем заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, которое намечено на 5 декабря.

Вопрос импортозамещения по легковым автомобилям Лукашенко поднял на встрече с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым. Он аргументировал это тем, что обе страны “должны защищать свой рынок”, “чтобы не попасть из огня да в полымя”.

“Хотелось бы, чтобы те недопонимания (или же какие-то недомолвки даже можно сказать) у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть и на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего”, - пояснил свою позицию президент.

О каких именно “недомолвках” и “недопониманиях” идёт речь, в пресс-службе белорусского президента не уточнили.

Между тем, уход некоторых западных компаний с рынка России и Беларуси Лукашенко расценил как положительный фактор, который могут использовать местные производители.

“Ушли - спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими”, - процитировала его президентская Администрация.

Решить не закрытые до сих пор вопросы по сотрудничеству в этой сфере Лукашенко призвал “в ближайшее время”, например, в рамках грядущего ВГС, чтобы, как выразился политик, “и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусско-китайская компания “БЕЛДЖИ” планирует устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили электронные компоненты российского производства. Такую перспективу озвучил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, принимая делегацию из Новосибирской области России.

«БЕЛДЖИ» предложила ставить на автомобили российскую электронику