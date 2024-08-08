"Все, что позволяют санкции" - Директор рассказал, сколько и какие белорусские грузы до сих пор попадают в Клайпедский порт

Опубликовано: 08.08.2024 09:40 , Обновлено: 08.08.2024

Генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас рассказал литовским СМИ, какие грузы Беларуси и России продолжают проходить в порт, несмотря на санкции.

По его словам, как белорусских, так и российских грузов становится меньше. При этом, глава Клайпедского порта отметил, что грузов из Беларуси больше, чем из РФ.

“В первом полугодии было погружено около 360 000 тонн [белорусских грузов], тогда как в 2020 году - около 7,5 млн тонн. Грузы сократились. Это растительные и животные грузы, табак, напитки, медикаменты”, — заявил Латакас.

А вот российских грузов, как озвучил гендиректор, в порт за первое полугодие 2024 года прошло около 124 тысяч. тонн. Для сравнения, в 2020 году их было “около 2 миллионов тонн”.

“Это грузы растительного и животного происхождения, не подпадающие под санкции, продукты питания, медикаменты. Все, что позволяют санкции”, — сказал Латакас.

Он также подчеркнул, что при досмотре таких грузов выясняют, “кто владельцы, кто производители, какой спрос, какие санкции и так далее”.

Напомним, западные страны неоднократно вводили ограничительные меры на ввоз белорусских товаров.

Например 8 декабря 2021 года вступили санкции США против «Беларуськалия», из-за чего в начале 2022 года правительство Литвы прекратила транзит белорусского калия через свою территорию, в том числе через Клайпедский порт.

Тогда Александр Лукашенко заявил, что Минск начал искать новые пути транспортировки калия.

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В 2022 году стало известно, что Беларусь за год отгрузила через российские порты и ж/д дороги почти 3 млн тонн калийных удобрений.

Беларусь в 2022 году поставила через Россию 3 млн тонн калия

А в 2024 году посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что власти Беларуси думают о создании морского флота для перевалки грузов по всему миру. По словам чиновника, речь даже может идти про “участие в программе строительства атомного флота”. По словам дипломата, в первую очередь власти Беларуси рассчитывают использовать российские порты на Балтике «как базовый наш маршрут»

Крутой пообещал Беларуси свой морской флот. Когда и как?