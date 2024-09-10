В Сейме обвинили президента Литвы Науседу в "связях" с белорусским калийным бизнесом. Чем грозит?

Опубликовано: 10.09.2024 09:22 , Обновлено: 10.09.2024

Члены Сейма Литвы обрушились с критикой на президента Гитанаса Науседу, заподозрив его в "связях" с белорусским калийным бизнесом. Причиной стала задержка президентского решения о денонсации соглашений Литвы с Беларусью и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций, одобренного литовским правительством ещё в мае.

Решение правительства денонсировать соглашения о поощрении и защите инвестиций с Россией и Беларусью было принято 22 мая. У Науседы была возможность внести в Сейм своё официальное предложение о денонсации этих соглашений, как того требует литовское законодательство, ещё на весенней сессии Сейма, которая продлилась до 18 июля. Однако, он не сделал этого ни тогда, ни на двух внеочередных сессиях, которые состоялись 13 августа и 3 сентября.

В связи с этим член парламентской фракции консерваторов Матас Малдейкис обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ). Несмотря на то, что в администрации президента в понедельник, 9 сентября, заявили, что Науседа готовится в ближайшее время объявить своё решение о денонсации вышеупомянутых соглашений, Малдейкис заявил, что “у него все еще есть вопросы и подозрения” и потребовал от ДГБ обнародовать выводы временной следственной комиссии Сейма, которая касается “отношений Науседы и его окружения с представителями белорусского калийного бизнеса”, сообщил портал LRT.

“Информация о том, что президент затягивает с представлением в Сейм вопроса о расторжении договора, является, на мой взгляд, ещё одним доказательством того, что там продолжаются определенные вещи и процессы”, - заявил член консервативной фракции.

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Как сообщили литовские СМИ, в рамках парламентского расследования, результаты которого были озвучены в начале июня комиссией ДГД, говорится о том, что сам Науседа и его экс-советники “были замечены в связях с представителями белорусского бизнеса по производству калийных удобрений”. В выводах комиссии указывается, что в 2018-2019 годах, ещё будучи кандидатом в президенты, Науседа и члены его штаба “поддерживали контакты с представителями белорусских предприятий по производству удобрений”, а в дальнейшем, став главой государства, он “приглашал этих лиц на мероприятия, проводимые Офисом президента”.

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