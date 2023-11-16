Сможет ли "Беларуськалий" отсудить у Литвы миллиард евро? Литовский миллионер оценил шансы

Опубликовано: 16.11.2023 11:48 , Обновлено: 16.11.2023

Литовский миллионер Игорь Удовицкий, который является крупнейшим акционером Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT) в Клайпедском порту, оценил шансы компании "Беларуськалий" взыскать миллиард евро с литовских властей в рамках начатого арбитражного процесса.

На своей странице в Facebook Удовицкий подробно расписал, почему, по его мнению, у “Беларуськалия” есть все шансы выиграть судебный процесс. Он обратил внимание на то, что “никакое решение правительства Литвы не отменяет обязательств по международным соглашениям”. Защита национальных интересов, на которую сослались власти Литвы, расторгнув договор между “Беларуськалием” и Литовской железной дорогой в феврале 2022 года, по словам бизнесмена, “не являются исключением”, поскольку международные соглашения, в которых участвует Литва, “стоят выше национального права”.

“Никакие санкционные регламенты Евросоюза не распространяются на объекты инвестиций, защищенные соответствующим инвестиционным соглашением, так как это прямо противоречит Договору о функционировании ЕС”, - подчеркнул Удовицкий.

По словам предпринимателя, правительство Литвы “не имело законного права” запрещать транзит для “Беларуськалия”, расторгать договор на транспортировку грузов и прекращать доступ к терминалу BKT, поскольку “санкции ЕС не распространяются на деятельность предприятий, обеспечивающих функционирование инвестиции “Беларуськалия”.

“Литва обязана применять исключения из санкций в соответствии с Договором о функционировании ЕС. Это не я сам придумал”, - подчеркнул Удовицкий.

Именно так, по словам бизнесмена, случилось в российским “Уралкалием”, прямым конкурентом “Беларуськалия”, который, в том числе благодаря тому, что “Литва сняла все санкции со всех российских удобрений”, по итогам 2022 года вошел в 30 крупнейших налогоплательщиков России и “заплатил в бюджет миллиарды долларов”.

“А Литва потеряла сотни миллионов евро доходов от транзита калия ежегодно и тысячи рабочих мест. Так что не надо здесь о морали”, - резюмировал Удовицкий.

Напомним, компания “Беларуськалий” потребовала от литовских властей возмещения убытков, понесённых из-за расторжения договора на перевозку белорусских калийных удобрений Литовской железной дорогой. Сумма ущерба, озвученная в рамках начатого против Литвы инвестиционного арбитражного процесса, составляет порядка миллиарда евро, без учета процентов и судебных издержек.

«Беларуськалий» через суд потребовал от Литвы миллиард евро