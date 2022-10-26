Опубликовано: 26.10.2022 17:06 , Обновлено: 05.07.2024

В Минске универмаги ЦУМ, ГУМ, «Кiрмаш» и другие с 24 октября отменили традиционные скидки в 20–35% из-за постановления Совмина о регулировании цен. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости».

«Вышел документ, сейчас идет урегулирование цен, поэтому скидок нет», — рассказала сотрудница ЦУМа. Она добавила, что цены снижают, «насколько это возможно», и пока идет переоценка товара, скидок не будет.

Ту же самую причину назвали и в «Кiрмаше». Там подчеркнули, что снизили все торговые надбавки до минимума.

«Поэтому уже не имеем возможности предоставлять скидку», — подчеркнули там.

В универмагах «Беларусь», ТД «На Немиге», ГУМе тоже заявили, что сейчас переоценивают товары и больше не предоставляют скидки из-за нового регулирования цен.

Напомним, Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября (прописано в п.25). Согласно документу, теперь производители должны будут согласовывать это с властями. Для импортеров и торговли ввели предельные максимальные надбавки. Всего правительство решило регулировать 370 товаров.

Что касается остатков товаров, то магазинам приказали привести в порядок цены на них в течении пяти дней.

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Этому постановлению предшествовало заявление Александра Лукашенко, который 6 октября запретил ценам расти. А на следующий день подписал соответствующую директиву, где приказал сажать за повышение цен.

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И как раз после этого на руководителей магазинов начали возбуждать уголовные дела. В МВД Беларуси сообщили, что со времени запрета на рост цен подразделения борьбы с экономическими преступлениями (БЭП) выявили 70 случаев его нарушения.

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Но позже пришли и за теми, кто снижал стоимость. Так, в Орше Комитет госконтроля наказал директора предприятия молочной отрасли за то, что оно продавало продукцию по низким ценам.

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