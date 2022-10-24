В Орше КГК завел уголовное дело за слишком дешёвую молочку

Опубликовано: 24.10.2022 18:18 , Обновлено: 24.10.2022

В Орше Комитет госконтроля наказал директора предприятия молочной отрасли за то, что оно продавало продукцию по низким ценам. В КГК решили, что таким образом был причинен вред на сумму более 270 тыс. руб.

В КГК утверждают, что руководство неназванного предприятия продавало продукцию по заниженной стоимости “без изучения конъюнктуры рынка”, [link href=“http://www.orshanka.by/?p=87607” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] местная газета “Аршанскія навіны”.

Там сообщили, что предприятие могло подавать свои продукты и дороже, а продавало в итоге в убыток.

В результате, КГК завел два уголовных дела и уволил директора и его зама. В том числе одно уговное дело – в отношении бывшего директора.

Ранее Телеграф сообщил, что жители Сморгони пожаловались чиновникам на завышенные цены на батон. Те ответили, что такого булочного изделия не существует. Это как?

Сморгонцы пожаловались на цену батона. Чиновники ответили, что его не существует