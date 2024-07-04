Штраф - до 1000 рублей. Юрист пояснил белорусам, в каких случаях надо вызывать милицию на продавца

Опубликовано: 04.07.2024 19:11 , Обновлено: 04.07.2024

Юрист Иван Райкевич рассказал, в каком случае продавец при реализации товара совершает административное правонарушение и белорусам нужно вызывать милицию, а когда идти в зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Райкевич пояснил, что если продавец неверно взвесил товар, то это в юридическом поле считается обманом потребителя. За это, согласно ст. 13.10 КоАП Беларуси, грозит штраф от 2 до 25 базовых величин (от 80 до 1000 рублей). За повторное нарушение или обман на сумму больше 0,5 базовой (20 рублей) размер штрафа увеличивается до 50 БВ (до 2000 рублей).

При обнаружении обвеса потребителю нужно вызвать милицию, чтобы зафиксировать факт правонарушения продавца. А потом уже можно требовать перевесить товар правильно.

Юрист также рассказал порталу Myfin.by, что “административку” индивидуальный предприниматель или юрлицо может получить и за продажу испорченной продукции. “Это нарушает право потребителя на надлежащее качество и безопасность товаров, что гарантировано ст. 5 закона «О защите прав потребителей», - подчеркнул Райкевич.

Согласно п. 2 ст. 13.11 КоАП, за продажу или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения ИП или юрлицо может получить штраф до 100 базовых (до 4000 рублей). При обнаружении таких товаров следует обратиться в зональный центр гигиены и эпидемиологии или написать обращение через сервис обращения.бел.

Ранее Telegraf.news приводил комментарий юриста по вопросу о том, можно или нет покупателям пробовать пищевую продукцию на рынке.

Штраф до 1200 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам нельзя пробовать ягоды на рынке