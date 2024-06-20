Штраф до 1200 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам нельзя пробовать ягоды на рынке

Опубликовано: 20.06.2024 16:53 , Обновлено: 15.11.2024

Многие из нас наверняка замечали, как в сезон ягод и фруктов некоторые белорусы норовят взять что-нибудь на пробу. Ходят-бродят по рынку, как раз — и закинули в рот клубнику или малину. Так, одна из минчанок написала в редакцию столичной газеты, чтобы поинтересоваться: законно ли это?

“На рынке девушка подошла к продавщице клубники, дождалась, пока та отвернулась, ягоду взяла и пошла себе. А разве так можно?” — задалась вопросом белоруска.

Юрист Виктор Лещенко подчеркнул: так делать нельзя. По его словам, употреблять пищевые продукты до момента их приобретения категорически запрещено. Дело в том, что собственностью покупателя они становятся только после оплаты — в ином случае действия расценят как мелкое хищение или кражу. Согласно ст. 11.1 КоАП РБ, за это грозит штраф от 2 до 30 БВ (до 1200 белорусских рублей), общественные работы или административный арест.

[info_b]Под мелким хищением понимается кража имущества юридического лица в сумме, не превышающей 10 БВ (400 рублей). Исключение составляют ордена и медали РБ, СССР или БССР, а также нагрудные знаки к почётным званиям РБ, СССР или БССР. Помимо этого, под мелким хищением подразумевается кража у физлица в сумме, не превышающей 2 БВ (80 рублей), за исключением орденов, медалей РБ, СССР или БССР, а также нагрудных знаков к почётным званиям РБ, СССР или БССР.[/info_b]

При этом юрист отметил: если продавец сам разрешил покупателю взять товар на пробу, проблем с законом не возникнет. Однако не стоит забывать, что при употреблении в пищу немытых ягод, овощей и фруктов можно заработать пищевое расстройство, передала газета “Аргументы и факты”.

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