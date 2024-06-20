Telegraf.news
ru

Штраф до 1200 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам нельзя пробовать ягоды на рынке

Штраф до 1200 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам нельзя пробовать ягоды на рынке
Подпишитесь на Телеграф:

Многие из нас наверняка замечали, как в сезон ягод и фруктов некоторые белорусы норовят взять что-нибудь на пробу. Ходят-бродят по рынку, как раз — и закинули в рот клубнику или малину. Так, одна из минчанок написала в редакцию столичной газеты, чтобы поинтересоваться: законно ли это?

“На рынке девушка подошла к продавщице клубники, дождалась, пока та отвернулась, ягоду взяла и пошла себе. А разве так можно?” — задалась вопросом белоруска.

Юрист Виктор Лещенко подчеркнул: так делать нельзя. По его словам, употреблять пищевые продукты до момента их приобретения категорически запрещено. Дело в том, что собственностью покупателя они становятся только после оплаты — в ином случае действия расценят как мелкое хищение или кражу. Согласно ст. 11.1 КоАП РБ, за это грозит штраф от 2 до 30 БВ (до 1200 белорусских рублей), общественные работы или административный арест.

[info_b]Под мелким хищением понимается кража имущества юридического лица в сумме, не превышающей 10 БВ (400 рублей). Исключение составляют ордена и медали РБ, СССР или БССР, а также нагрудные знаки к почётным званиям РБ, СССР или БССР. Помимо этого, под мелким хищением подразумевается кража у физлица в сумме, не превышающей 2 БВ (80 рублей), за исключением орденов, медалей РБ, СССР или БССР, а также нагрудных знаков к почётным званиям РБ, СССР или БССР.[/info_b]

При этом юрист отметил: если продавец сам разрешил покупателю взять товар на пробу, проблем с законом не возникнет. Однако не стоит забывать, что при употреблении в пищу немытых ягод, овощей и фруктов можно заработать пищевое расстройство, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что зачастую рассаду цветов и овощей хозяйки выращивают не только для личных целей, но и для продажи. Как это сделать легально, кому придётся заплатить в казну государства больше, а кому — меньше, рассказали сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Штраф от 400 рублей. Налоговики рассказали, как белорусам торговать рассадой по закону

Темы: