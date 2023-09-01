Белорусам предложили продать урожай (и не только) на ярмарках в Минске. Когда и где?

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Опубликовано: 01.09.2023 14:50 , Обновлено: 01.09.2023

Объединение «Столичная торговля и услуги» пригласило белорусов со всей страны продать свои овощи, фрукты, мясо, мед и другую продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, который должны пройти в Минске с сентября по декабрь.

Поучаствовать в ярмарках разрешили:

торговым организациям;

предприятиям-производителям;

сельскохозяйственным организациям;

предприятиям потребительской кооперации;

крестьянским (фермерским) хозяйствам;

гражданам, вырастившим плодоовощную продукцию на приусадебных участках.

Продать на них можно:

овощи и фрукты; мясо; молоко и молочные продукты; рыбу озерно-речную, прудовую и продукцию ее переработки; мед и продукцию пчеловодства; саженцы; посадочные материалы; другие товары.

Заявки на участие нужно подать предварительно в письменной форме по т/ф (8017) 260-66-67, 282-66-61, е-mail: guprorg@mail.ru.

[info_b]Все подробности об условиях участия, заявке и т.д. можно прочитать по ссылке.[/info_b]

Где и когда должны открыть ярмарки?

На парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-арена» по адресу: г.Минск, ул. Ташкентская, 19 с 9:00 до 17:00:

30 сентября;

1, 7, 8, 21, 22, 28, 29 октября;

11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября;

2, 3 декабря 2023 г.

На площадке в районе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» по адресу: г.Минск, просп. Победителей, 4 также с 9:00 до 17:00:

14, 15 октября;

4,5 ноября 2023 г.

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