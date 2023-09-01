Белорусам предложили продать урожай (и не только) на ярмарках в Минске. Когда и где?
Объединение «Столичная торговля и услуги» пригласило белорусов со всей страны продать свои овощи, фрукты, мясо, мед и другую продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, который должны пройти в Минске с сентября по декабрь.
Поучаствовать в ярмарках разрешили:
- торговым организациям;
- предприятиям-производителям;
- сельскохозяйственным организациям;
- предприятиям потребительской кооперации;
- крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- гражданам, вырастившим плодоовощную продукцию на приусадебных участках.
Продать на них можно:
- овощи и фрукты;
- мясо;
- молоко и молочные продукты;
- рыбу озерно-речную, прудовую и продукцию ее переработки;
- мед и продукцию пчеловодства;
- саженцы;
- посадочные материалы;
- другие товары.
Заявки на участие нужно подать предварительно в письменной форме по т/ф (8017) 260-66-67, 282-66-61, е-mail: guprorg@mail.ru.
[info_b]Все подробности об условиях участия, заявке и т.д. можно прочитать по ссылке.[/info_b]
Где и когда должны открыть ярмарки?
На парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-арена» по адресу: г.Минск, ул. Ташкентская, 19 с 9:00 до 17:00:
- 30 сентября;
- 1, 7, 8, 21, 22, 28, 29 октября;
- 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября;
- 2, 3 декабря 2023 г.
На площадке в районе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» по адресу: г.Минск, просп. Победителей, 4 также с 9:00 до 17:00:
- 14, 15 октября;
- 4,5 ноября 2023 г.
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