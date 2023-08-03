В МАРТ пообещали "ювелирно подойти" и ввести «новые подходы» в формировании цен в Беларуси. Когда ждать?

Опубликовано: 03.08.2023 18:15 , Обновлено: 03.08.2023

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси, рассказал о том, как работает постановление правительства № 713 «О системе регулирования цен» и анонсировал новые подходы.

По его словам, с конца 2022 года в стране наблюдается замедление темпов инфляции. Причем произошло это, утверждает Богданов, после принятия постановления. «За это время мы фиксировали дефляцию, рекордные минимумы годовых показателей», - процитировала”СБ Беларусь Сегодня” министра.

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При этом глава МАРТ пообещал до конца этого года разработать “новые подходы” в исполнении постановления. “Настраиваем бизнес: как было, уже не будет, продолжаем действовать в рамках постановления № 713. Будет веская необходимость корректировки, например, чтобы не допустить угрозы финустойчивости участников процесса, — оперативно откорректируем», - сказал министр.

Он рассказал, что создана специальная рабочая группа, которая следит, как сейчас в Беларуси выполняется постановление, как соблюдаются требования по ценообразованию. По его словам, при этом учитывается весь процесс формирования цен, прислушиваются ко всем “чтобы максимально просчитать эффект воздействия на потребительский рынок и экономику”.

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“Чтобы не навредить, ювелирно подойти к каждому слову, чтобы система была понятной и справедливой…”. Затем, отработанные предложения предстоит согласовать с правительством, Комитетом госконтроля и Советом Республики Национального собрания.

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Напомним ранее Телеграф писал, что в марте 2023 года глава МАРТ уже обещал «дошлифовать» госрегулирование цен в Беларуси. Тогда он рассказал, что постановление о госрегулировании цен хотят доработать, а это значит, что отменять его не будут.

«Но оно в целом будет действовать весь текущий год», — пообещал Алексей Богданов.

Министр предложил представителям бизнеса участвовать в «дошлифовке» закона и предлагать свои замечания:

Глава МАРТ пообещал «дошлифовать» госрегулирование цен в Беларуси