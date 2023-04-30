Глава МАРТ пообещал "дошлифовать" госрегулирование цен в Беларуси

Опубликовано: 30.04.2023 10:42 , Обновлено: 30.04.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил на XX Ассамблее деловых кругов (АДК), что постановление Совмина №713 о госрегулировании цен хотят дошлифовать, а это значит, что отменять его не будут.

«Но оно в целом будет действовать весь текущий год», — пообещал Алексей Богданов.

Министр предложил представителям бизнеса участвовать в “дошлифовке” закона и предлагать свои замечания.

Ранее Телеграф сообщил, что рвне в март уже обещали, что постановление Совмина Беларуси №713 будет работать до конца 2023 года, как минимум. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему считает это необходимостью.

Богданов рассказал, почему госрегулирование цен в Беларуси оставят до конца года — «Население не богатеет»