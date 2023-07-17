МАРТ обязало торговлю обеспечить белорусов ассортиментом товаров, произведенными в ЕАЭС

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Опубликовано: 17.07.2023 17:36 , Обновлено: 17.07.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 17 июля сообщило о принятии постановления №43, меняющем некоторые положения аналогичного документа 2020 года об ассортиментных перечнях товаров.

Документ предусматривает, что белорусским торговым организациям нужно будет выполнять требования по обязательному наличию в продаже определенного минимума товара только с помощью белорусской продукции или произведенной в других странах ЕАЭС: Кыргызстане, Армении, Казахстане или РФ, заявили в ведомстве.

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Кроме того, документ меняет сроки, в которые на полках магазинов должны присутствовать некоторые овощи и фрукты – теперь они определены с учетом времени созревания урожая и межсезонного периода, в который наличие таких товаров должно обеспечиться из стабилизационных фондов (речь про картошку, морковь, свеклу, капусту белокочанную, лук и яблоки).

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Постановление должно вступить в силу через месяц после опубликования.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в МАРТ предупредили о серьезных изменениях во всех магазинах Беларуси:

В МАРТ предупредили о серьезных изменениях во всех магазинах Беларуси. Что готовят в новом постановлении?