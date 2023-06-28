В МАРТ предупредили о серьезных изменениях во всех магазинах Беларуси. Что готовят в новом постановлении?

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Опубликовано: 28.06.2023 17:43 , Обновлено: 28.06.2023

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), 28 июня рассказал журналистам о том, какие изменения готовятся во всех белорусских магазинах.

Министр сообщил, что в Беларуси станут регулировать расположение товаров на полках. Делать это будут для стимуляции продажи отечественной продукции, сообщила БелТА.

По словам Богданова, доля продаж белорусских товаров увеличивается благодаря «целенаправленной работе, которую проводит правительство». Он отметил, что сейчас МАРТ работает над проектом правового акта, который будет регулировать расположение товаров на полках. Делается это для того, чтобы отечественная продукция «находилась в зоне доступа, было удобно для глаз и просто дотянуться».

Также в постановление Совмина №713 о регулировании цен внесли корректировки, способствующие “стимулированию продаж белорусской продукции”. О каких именно правках идет речь, не уточняется.

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Постановление вступило в силу 9 июня 2023 года. Согласно документу, у белорусских производителей появилась право повысить свою рентабельность с 10% до 20% без согласования с чиновниками.

Потенциально, цены на разделанные тушки птицы, молоко, сметану, пельмени, фарш белорусского производства могут вырасти. В правительстве такое новшество объяснили желанием создать условия «для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства»:

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Кстати, это не единственное, что было предпринято МАРТ, чтобы стимулировать продажи отечественной продукции. Так, в июне в ведомстве прошла встреча с представителями БРСМ, на которой было предложено сделать все фудкорты в белорусских ТЦ более патриотичными:

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