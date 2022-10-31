В МАРТ Беларуси объяснили ИП, как по-новому устанавливать цены
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разработали специальную памятку для индивидуальных предпринимателей (ИП), где расписали, как им работать согласно новой системе регулирования цен (постановление №713).
Схемы для ИП, которые закупают товар как за границей, так и в Беларуси опубликовали на сайте ведомства.
Как устанавливать цены ИП, которые закупают товар за границей
Если предприниматель — импортер и платит НДС:
Отпускная цена импортера с НДС = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + НДС (в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь).
В МАРТ привели пример:
В случае, если индивидуальный предприниматель — импортер, платит НДС и продает товары в своей сети , то:
Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без НДС + торговая надбавка + НДС.
То есть:
Если ИП — импортер и не платит НДС:
Отпускная цена импортера = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + сумма ввозного НДС.
Если ИП — импортер, не платит НДС и продает товар в своей сети:
Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без учета уплаченного ввозного НДС + торговая надбавка+ сумма ввозного НДС.
Пример 4:
Как устанавливать цены ИП, которые закупают товар в Беларуси
Если ИП платит НДС , то:
Розничная цена с НДС = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + НДС.
Если ИП не платит НДС:
Розничная цена = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + входной НДС.
С чего началось?
Напомним, что в Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен.
В Барановичах ИП прекратили работу на рынках из-за нового регулирования цен
В этот же день местные власти встретились с ними.
«В чем дело? Почему вы не вышли на работу?», — сразу спросил у ИПэшников глава Баранович Михаил Баценко.
Власти Баранович встретились с ИП, которые не вышли на рынки — «713-е постановление – это аксиома»
Этой ситуации предшествовало постановление Совмина №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.
Правительство снова разрешило повышать цены в Беларуси. Но по-новому
Но 27 октября Совет министров изменил свое постановление. Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров. И не только.
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