В МАРТ Беларуси объяснили ИП, как по-новому устанавливать цены

Опубликовано: 31.10.2022 08:24 , Обновлено: 31.10.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разработали специальную памятку для индивидуальных предпринимателей (ИП), где расписали, как им работать согласно новой системе регулирования цен (постановление №713).

Схемы для ИП, которые закупают товар как за границей, так и в Беларуси опубликовали на сайте ведомства.

Как устанавливать цены ИП, которые закупают товар за границей

Если предприниматель — импортер и платит НДС:

Отпускная цена импортера с НДС = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + НДС (в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь).

В МАРТ привели пример:

В случае, если индивидуальный предприниматель — импортер, платит НДС и продает товары в своей сети , то:

Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без НДС + торговая надбавка + НДС.

То есть:

Если ИП — импортер и не платит НДС:

Отпускная цена импортера = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + сумма ввозного НДС.

Если ИП — импортер, не платит НДС и продает товар в своей сети:

Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без учета уплаченного ввозного НДС + торговая надбавка+ сумма ввозного НДС.

Пример 4:

Как устанавливать цены ИП, которые закупают товар в Беларуси

Если ИП платит НДС , то:

Розничная цена с НДС = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + НДС.

Если ИП не платит НДС:

Розничная цена = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + входной НДС.

С чего началось?

Напомним, что в Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен.

В Барановичах ИП прекратили работу на рынках из-за нового регулирования цен

В этот же день местные власти встретились с ними.

«В чем дело? Почему вы не вышли на работу?», — сразу спросил у ИПэшников глава Баранович Михаил Баценко.

Власти Баранович встретились с ИП, которые не вышли на рынки — «713-е постановление – это аксиома»

Этой ситуации предшествовало постановление Совмина №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

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Но 27 октября Совет министров изменил свое постановление. Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров. И не только.

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