В Барановичах ИП прекратили работу на рынках из-за нового регулирования цен

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Опубликовано: 27.10.2022 13:03 , Обновлено: 27.10.2022

В Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен. Об этом сообщила местная госгазета «Наш край».

По информации издания, ИП решили не работать, пока правительство четко не объяснит, как работает новая система регулирования цен.

Газета также опубликовала фото пустых роллетов.

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Напомним, 20 октября Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября (прописано в п.25). Согласно документу, теперь производители должны будут согласовывать это с властями.

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А 27 октября Совет министров изменил свое постановление. Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров. И не только.

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