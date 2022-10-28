Власти Баранович встретились с ИП, которые не вышли на рынки — «713-е постановление – это аксиома»

Опубликовано: 28.10.2022 08:30 , Обновлено: 28.10.2022

В Барановичах местные власти встретились с индивидуальными предпринимателями, которые 27 октября массово прекратили работу на рынках. Рассказываем, о чем говорили и к чему пришли.

Как сообщила местная госгазета «Наш край», в этот день не работали два рынка. На одном из 850 человек вышли только 20. На втором из 240 — всего 40.

«В чем дело? Почему вы не вышли на работу?», — сразу спросил у ИПэшников глава Баранович Михаил Баценко.

Предприниматель Людмила Широкова в ответ объяснила, что к новой системе регулирования цен возникло много вопросов.

По ее словам, оптовики стараются при закупках занизить цену. А часть товара предприниматели вообще покупают за наличные. Исходя из этого, как утверждает Людмила, даже если накрутит на свой товар 60%, то не отобьет потраченные на закупку деньги.

«Потому и не вышли на работу, чтобы не остаться в убытках да не понести ответственность за нарушение законодательство о ценообразовании», — сказала она.

На что Баценко ответил, что ИПэшники уже нарушили закон, не выйдя на работу. И спросил, почему большие торговые сети смогли привести цены в порядок за пять установленных дней, а предприниматели нет.

ИПэшник Владимир Якубец попросил не приравнивать их к крупным магазинам. И объяснил, что продает товары на маленькой площади, несет большие расходы. Да и покупатели приходят лишь по выходным дням, и то с районов.

Фото: Наш край

«713-е постановление – это аксиома, оно не будет отменено, приостановлено, в него могут вноситься только изменения с учетом правоприменительной практики», — заявил глава города.

В итоге Баценко заявил, что «услышал предпринимателей», но подчеркнул, что «не в силах отменить» новую систему регулирования цен.

Также он призвал предпринимателей внести предложения и встретиться еще раз.

«Если хотим жить дружно – давайте собираться и решать вопросы в рабочем формате, без крика, в формате нормального диалога. А завтра выходите на работу», — резюмировал он.

Что произошло?

Напомним, в Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен.

ИП решили не работать, пока правительство четко не объяснит, как работает новая система регулирования цен.

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Перед этим, 20 октября Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября (прописано в п.25). Согласно документу, теперь производители должны будут согласовывать это с властями.

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Но 27 октября Совет министров изменил свое постановление. Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров. И не только.

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