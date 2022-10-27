Правительство изменило правила госрегулирования цен, которые приняло неделю назад

Опубликовано: 27.10.2022 08:25 , Обновлено: 27.10.2022

Совет министров изменил свое постановление №713 от 19 октября 2022 года «О системе регулирования цен», которое принял всего неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров.

Кроме того, Совмин установил порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров.

А еще власти «конкретизировали отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен».

Нового документа пока нет. Подробности пообещали дать в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 27 октября немного позже.

Кстати, в Минске универмаги ЦУМ, ГУМ, «Кiрмаш» и другие с 24 октября отменили традиционные скидки в 20–35% из-за постановления Совмина о регулировании цен.

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Ранее Телеграф писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 27 октября опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

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