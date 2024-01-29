В Литве похвалились "положительной иммиграцией" на десятилетия вперёд. Благодаря белорусам?

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Опубликовано: 29.01.2024 09:25 , Обновлено: 29.01.2024

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заявил, что в Литве уже 6 лет как наблюдается "положительная иммиграция". Это значит, что у страну приезжает больше людей, чем уезжает. По словам экономиста, такая тенденция продлится ещё очень долго. Все из-за стабильности в экономике и привлекательных зарплат.

“Согласно нашим прогнозам, положительная иммиграция в Литве сохранится до конца текущего десятилетия. Тенденции отрицательной иммиграции предыдущих двух десятилетий не должны повториться, – [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/live/ekonomist-polozhitelnaya-immigraciya-v-litve-sohranitsya-do-konca-desyatiletiya-95732399” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова банкира издание Delfi. - Она такая (положительная - ред.) 6 лет подряд, по прогнозам этого года, в 2024 г. она также будет положительной”.

Нериюс Мачюлис выразил уверенность, что из-за постоянного притока мигрантов, занятость в экономике Литвы “остается на рекордной высоте”, и это несмотря на то, что в 2024 году в страну приедет меньше мигрантов, чем в 2023 году.

По данным властей Литвы, в 2023 году в страну на заработки приехали 50 000 иностранцев. Одну из значимых долей среди них составили не только жители Беларуси, но также Узбекистана, Украины, Кыргызстана, а ещё Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

В то же время, в Фонде социального страхования Литвы (“Содра”) насчитали в 2023 году 70 000 новых работников из третьих стран (не ЕС).

Всего на 1 января 2024 года в Литве официально работали 131 500 граждан третьих стран. Из них около 73 000 на транспорте, секторе охраны, в строительном секторе – около 22 000, в обрабатывающей промышленности – почти 13 000.

[info_b]В Департаменте по миграции МВД Литвы, насчитали на 1 сентября всего 203 157 жителей страны родом из разных зарубежных стран. Среди них белорусов - 60 тысяч человек. Это больше, чем в январе 2023, когда их было немногим более 48 тысяч. [/info_b]

А что в Беларуси?

Власти Беларуси объявили, что также займутся привлечением иностранцев для работы в стране. И хотя премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников, он все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

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Ранее в пресс-службе министерства труда сообщили, что с 1 января 2024 года вступит в силу постановление ведомства от 19 декабря 2023 года №52, которое разрешает белорусским организациям привлекать иностранных работников по упрощённой процедуре и по уведомительному принципу. Но для определенной работы.

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В то же время, Совет министров Беларуси утвердил Концепцию миграционной политики на 2024–2028 годы своим постановлением №48. В ней говорится, что белорусская экономика нуждается в «дополнительных мерах по созданию привлекательных налоговых, социальных и иных условий для усиления притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы», а также «снижения оттока граждан» за пределы страны, «сохранения кадрового потенциала» и «стимулирования возвращения граждан на родину».

В числе прочего в ней прописана необходимость принятия дополнительных мер по “стимуляции” уехавших за границу белорусов — чтобы те активнее возвращались на родину и высылали из-за границы больше денег в Беларусь.

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Тем временем, в МВД сообщили, что из Беларуси с 2021 по 2022 год уехало более 200 тыс. граждан, включая трудоспособное население. Такие цифры 18 января в эфире белорусского телевидения озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун и назвал основные причины, по которым белорусы уезжали из страны.

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