«Мы знаем каждого» - В МВД рассказали, почему из страны за два года уехало более 200 тыс. белорусов

Опубликовано: 19.01.2024 11:59 , Обновлено: 19.01.2024

С 2021 по 2022 год из Беларуси уехало более 200 тыс. граждан, включая трудоспособное население. Такие цифры 18 января в эфире белорусского телевидения озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун и назвал основные причины, по которым белорусы уезжали из страны.

По словам Бегуна, белорусы в указанный период уезжали из страны по различным причинам и “не всегда корректно говорить, был ли это выезд по неполитическим или политическим мотивам”.

Среди причин для выезда представитель МВД назвал получение вида на жительство в другой стране, профессиональную релокацию сотрудников IT-компаний, которые, по словам Бегуна, вынуждены были переехать в другие страны из-за введённых против Беларуси экономических санкций, а в последствии перевозили за границу и членов своих семей.

При этом начальник Департамента по гражданству и миграции МВД подчеркнул, что у компетентных органов в Беларуси есть вся необходимая информация о таких людях, которые “не заняты в белорусской экономике и в определённый период времени покинули территорию Республики Беларусь с членами своей семьи и в силу определённых обстоятельств не находятся в стране”.

“Мы знаем каждого”, - заявил Бегун в эфире гостелеканала ОНТ.

При этом представитель МВД подчеркнул, что “государство всегда для них открыто” и “не ставит препоны для возвращения собственных граждан”.

Напомним, с февраля 2023 года в Беларуси работает комиссия по возвращению уехавших белорусов, уехавших из страны после 2020 года. По данным Генпрокуратуры Беларуси, за полгода работы на электронную почту и в Telegram-бот данной комиссии поступило более 100 обращений.

Свыше 100 белорусов обратились в «комиссию по возвращению» — Генпрокуратура

Ранее Телеграф рассказал, кого из белорусов, выехавших за рубеж, по словам Бегуна, могут не пустить обратно в страну, развернув на границе. По его словам, даже если у человека нет действующего документа, удостоверяющего личность, в Беларусь его впустят, но в этом правиле есть исключения.

В МВД рассказали, кого из белорусов не пустят в страну на границе