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Минтруда разрешило иностранцам работать в Беларуси без спецразрешения на 35 должностях

Минтруда разрешило иностранцам работать в Беларуси без спецразрешения на 35 должностях
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В пресс-службе министерства труда сообщили, что с 1 января 2024 года вступит в силу постановление ведомства от 19 декабря 2023 года №52, которое разрешает белорусским организациям привлекать иностранных работников по упрощённой процедуре и по уведомительному принципу. Но для определенной работы.

“При трудоустройстве иностранцев по указанным в перечне профессиям нанимателям не требуется получение специального разрешения. По сравнению с 2023 годом перечень расширен и включает в себя 20 профессий рабочих и 15 должностей служащих”, - уточнили в Минтруда.

Вот полный список профессий, на которые в Беларуси очень ждут иностранных работников:

Профессии рабочих:Должности служащих:
водитель автомобиляагроном
бетонщикакушерка
животноводветеринарный врач
каменщик;ветеринарный фельдшер;
маляр;врач-специалист
(всех медицинских специальностей);
оператор машинного доения;зоотехник;
повар;инженер;
плотник;инженер-конструктор;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;инженер-механик;
санитар(ка);инженер-программист;
слесарь механосборочных работ;инженер-технолог;
слесарь по ремонту автомобилей;инженер-энергетик;
слесарь-ремонтник;медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);
токарь;помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства;фельдшер (всех медицинских специальностей).
швея; 
штукатур; 
фрезеровщик; 
электрогазосварщик; 
электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

«Для выхода на положительную динамику планируется реализовать меры, направленные на максимальное задействование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение в страну квалифицированной иностранной рабочей силы. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны», — сказал Роман Головченко

Головченко пообещал депутатам позвать в Беларусь гастарбайтеров — «Определеные шаги уже сделаны»

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