Минтруда разрешило иностранцам работать в Беларуси без спецразрешения на 35 должностях
В пресс-службе министерства труда сообщили, что с 1 января 2024 года вступит в силу постановление ведомства от 19 декабря 2023 года №52, которое разрешает белорусским организациям привлекать иностранных работников по упрощённой процедуре и по уведомительному принципу. Но для определенной работы.
“При трудоустройстве иностранцев по указанным в перечне профессиям нанимателям не требуется получение специального разрешения. По сравнению с 2023 годом перечень расширен и включает в себя 20 профессий рабочих и 15 должностей служащих”, - уточнили в Минтруда.
Вот полный список профессий, на которые в Беларуси очень ждут иностранных работников:
|Профессии рабочих:
|Должности служащих:
|водитель автомобиля
|агроном
|бетонщик
|акушерка
|животновод
|ветеринарный врач
|каменщик;
|ветеринарный фельдшер;
|маляр;
|врач-специалист
|(всех медицинских специальностей);
|оператор машинного доения;
|зоотехник;
|повар;
|инженер;
|плотник;
|инженер-конструктор;
|рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
|инженер-механик;
|санитар(ка);
|инженер-программист;
|слесарь механосборочных работ;
|инженер-технолог;
|слесарь по ремонту автомобилей;
|инженер-энергетик;
|слесарь-ремонтник;
|медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);
|токарь;
|помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;
|тракторист-машинист
|сельскохозяйственного производства;
|фельдшер (всех медицинских специальностей).
|швея;
|штукатур;
|фрезеровщик;
|электрогазосварщик;
|электромонтер
|по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.
«Для выхода на положительную динамику планируется реализовать меры, направленные на максимальное задействование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение в страну квалифицированной иностранной рабочей силы. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны», — сказал Роман Головченко
Головченко пообещал депутатам позвать в Беларусь гастарбайтеров — «Определеные шаги уже сделаны»