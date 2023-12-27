Минтруда разрешило иностранцам работать в Беларуси без спецразрешения на 35 должностях

Опубликовано: 27.12.2023 20:16 , Обновлено: 27.12.2023

В пресс-службе министерства труда сообщили, что с 1 января 2024 года вступит в силу постановление ведомства от 19 декабря 2023 года №52, которое разрешает белорусским организациям привлекать иностранных работников по упрощённой процедуре и по уведомительному принципу. Но для определенной работы.

“При трудоустройстве иностранцев по указанным в перечне профессиям нанимателям не требуется получение специального разрешения. По сравнению с 2023 годом перечень расширен и включает в себя 20 профессий рабочих и 15 должностей служащих”, - уточнили в Минтруда.

Вот полный список профессий, на которые в Беларуси очень ждут иностранных работников:

Профессии рабочих: Должности служащих: водитель автомобиля агроном бетонщик акушерка животновод ветеринарный врач каменщик; ветеринарный фельдшер; маляр; врач-специалист (всех медицинских специальностей); оператор машинного доения; зоотехник; повар; инженер; плотник; инженер-конструктор; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений; инженер-механик; санитар(ка); инженер-программист; слесарь механосборочных работ; инженер-технолог; слесарь по ремонту автомобилей; инженер-энергетик; слесарь-ремонтник; медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей); токарь; помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; фельдшер (всех медицинских специальностей). швея; штукатур; фрезеровщик; электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

«Для выхода на положительную динамику планируется реализовать меры, направленные на максимальное задействование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение в страну квалифицированной иностранной рабочей силы. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны», — сказал Роман Головченко

Головченко пообещал депутатам позвать в Беларусь гастарбайтеров — «Определеные шаги уже сделаны»