Головченко пообещал депутатам позвать в Беларусь гастарбайтеров - "Определеные шаги уже сделаны"

Опубликовано: 23.10.2023 16:46 , Обновлено: 23.10.2023

Премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал "сбалансировать" ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

По словам главы правительства, рынок труда в Беларуси “характеризуется низким уровнем безработицы: он снизился с 3,7% в мае до 3,4% в настоящее время”.

Однако Роман Головченко признался, что есть более важный показатель - численность занятых в экономике. “Наблюдается снижение этого показателя. Здесь работают различные факторы, как объективные, так и субъективные”, - порассуждал Роман Головченко.

По его словам, сейчас в Беларуси в трудоспособный возраст вступает поколение, “которое родилось в период так называемой демографической ямы 1990-х годов”. Роман Головченко признался, что “есть и другие факторы”, но какие - не сказал.

“Но вместе с тем данный процесс не носит чрезвычайный характер. Отмечу, что в целом предприятия острого дефицита кадров не испытывают”, - решил порадовать депутатов Роман Головченко, уточнив, что динамика всё-таки отрицательная.

“Для выхода на положительную динамику планируется реализовать меры, направленные на максимальное задействование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение в страну квалифицированной иностранной рабочей силы . Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны”, - сказал Роман Головченко, передает Белта.

Из каких стран и кого зовут в качестве гастарбайтеров в Беларусь, на каких условиях - глава правительства не рассказал.

[info_b]Гастарбайтер (нем. Gastarbeiter; дословно: гость-работник), по-русски — «Приглашённый рабочий» — термин, обозначающий иностранца или жителя другого государства, работающего по временному найму.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что белорусским заводам необходима модернизация, “рассчитанная на менталитет и ценности будущего поколения”. Именно так чиновник хочет привлечь на заводы молодежь.

«Другие станки» — Червяков рассказал, почему белорусская молодежь не идёт работать на заводы

В свою очередь, Александр Лукашенко в сентябре заявил, что выпускники не хотят потом работать “на местах” в Беларуси. Именно поэтому он и ввел “целевой набор” и туда отбирают “не самых лучших в смысле знаний”.

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«Нет другого выхода» — Лукашенко объяснил, почему приказал вузам набирать до 50% «не самых лучших» абитуриентов

О проблеме с нежеланием белорусской молодежи идти на заводы говорили чиновники и раньше. Глава Администрации президента Игорь Сергеенко заявил 23 мая 2022 года, что молодые белорусы идут в сферу услуг, вместо того, чтобы работать на заводах. По мнению чиновника, такую ситуацию надо исправлять.

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