Совмин поручил МВД и КГБ вернуть в Беларусь уехавших белорусов. Кого решил "стимулировать" слать деньги на родину?

Опубликовано: 25.01.2024 09:06 , Обновлено: 25.01.2024

Совет министров Беларуси утвердил Концепцию миграционной политики на 2024–2028 годы своим постановлением №48. В числе прочего в ней прописана необходимость принятия дополнительных мер по "стимуляции" уехавших за границу белорусов - чтобы те активнее возвращались на родину и высылали из-за границы больше денег в Беларусь.

Так, в тексте документа, который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 25 января, указывается на то, что белорусская экономика нуждается в “дополнительных мерах по созданию привлекательных налоговых, социальных и иных условий для усиления притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы”, а также “снижения оттока граждан” за пределы страны, “сохранения кадрового потенциала” и “стимулирования возвращения граждан на родину”.

Повысить “эффективности государственного управления миграцией” и “усилить меры воздействия государства на миграционные процессы” правительство поручило Министерству внутренних дел. Совместно с КГБ, Минтруда, Погранкомитетом, Таможенным комитетом, МИД, Минэкономики, Минспорта, Минобразования, Минздравом и Академией наук ему поручено в трехмесячный срок утвердить конкретную программу по реализации данной концепции.

Особое внимание ведомствам предстоит уделить тем белорусам, которые работают за границей. По мнению правительства, влияние на экономику Беларуси денежных переводов, которые осуществляют белорусские трудовые мигранты, “недооценено”.

“Необходимо стимулировать увеличение их объемов. По имеющимся данным, за 6 месяцев 2023 года личные денежные переводы белорусов, включая средства оплаты труда, составили около 0,5 млрд долларов (в 2022 году – более 1 млрд. долларов)”, – отметили авторы документа.

Одновременно с этим белорусские власти намерены “совершенствовать учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов” и создавать “условия для адаптации и интеграции мигрантов” и формировать “конструктивное взаимодействие между мигрантами и принимающим обществом”.

Ранее Телеграф сообщил, что с 2021 по 2022 год из Беларуси уехало более 200 тыс. граждан, включая трудоспособное население. Такие цифры 18 января в эфире белорусского телевидения озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун и назвал основные причины, по которым белорусы уезжали из страны.

«Мы знаем каждого» — В МВД рассказали, почему из страны за два года уехало более 200 тыс. белорусов