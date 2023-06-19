В ЕАБР рассказали, почему рост цен в Беларуси может ускориться до конца года

Опубликовано: 19.06.2023 10:54 , Обновлено: 19.06.2023

Специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) 19 июня в своём еженедельном макрообзоре рассказали о "факторах ускорения роста цен", из-за которых к концу года в Беларуси может значительно вырасти инфляция.

К настоящему моменту специалисты ЕАБР зафиксировали замедление инфляции в Беларуси: по итогам мая 2023 года она составила 3,7% (относительно майских показателей 2022 года), тогда как месяцем ранее инфляция составляла 4,7%.

“Снижение темпов роста цен отражает низкую интенсивность инфляционных процессов в сегменте продуктов питания и непродовольственных товаров”, - пояснили в ЕАБР. По мнению специалистов, это связано, в частности, с сохранением влияния “административного контроля за ценами”.

Именно усиление потребительского спроса, а также “эффекты от ослабления национальной валюты” могут, по мнению экономических аналитиков, стать “факторами ускорения роста цен”, из-за которых к концу года показатели инфляции возрастут.

В то же время базовый прогноз по инфляции специалисты ЕАБР оставили прежним - 7,8%. Ранее аналитики объяснили, как инфляция связана с ростом зарплат, который фиксируется в последние месяцы, а также с увеличением темпов кредитования в национальной валюте после снижения ставок по кредитам.

До 7,8% — в ЕАБР озвучили новый прогноз по инфляции в Беларуси и объяснили, как она связана с ростом зарплат

Примерно такой же уровень инфляции - 7-8% - запланировали и белорусские власти. В начале года официальные ведомства фиксировали замедление инфляции — до 6%. Глава МАРТ Алексей Богданов 10 апреля заявил, что такое резкое снижение темпов инфляции — это заслуга постановления Совмина о госрегулировании цен, принятого а октябре 2022 года.

Богданов рассказал, почему инфляция в Беларуси резко упала

Между тем, именно это постановление 9 июня Совет министров изменил, скорректировав и упростив для производителей процесс согласования отпускных цен на потребительские товары. В частности, с 10 до 20% была увеличена норма рентабельности, при которой согласовывать цены на товары производителям не нужно.

Совмин изменил условия госрегулирования цен в Беларуси. Что подорожает?

При этом торговым сетям также разрешили повысить цены на белорусские продукты дополнительно ещё на 10% сверх того, что было раньше.

Подорожают ли белорусские молочка, тушки и фарш? Что известно о новом постановлении Совмина