В ЕАБР назвали две главные причины ускорения роста зарплат белорусов

Опубликовано: 02.09.2024 10:33 , Обновлено: 02.09.2024

Аналитики из Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 2 сентября, в своём еженедельном макрообзоре объяснили, почему летом доходы белорусов заметно выросли. Нынешнюю тенденцию эксперты назвали самым высоким темпом роста зарплат с октября 2023 года.

Согласно официально статистике, реальная заработная плата белорусов в июле 2024 года выросла на 15,4% относительно июля прошлого года. При этом месяцем ранее Белстат также констатировал рост зарплат, чуть более скромный - в июне этот показатель составлял 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

[info_b]По данным Национального статистического комитета Беларуси, номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 85,1 рубля, по сравнению с июнем - с 2270 до 2355,1 рубля. Это рекордное значение — предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года (тогда средняя зарплата белорусов составляла 2271 рубль). При этом увеличилась и разница между средней зарплатой в столичном Минске, который традиционно оказался в лидерах по уровню средней зарплаты, и другими регионами страны.[/info_b]

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В ЕАБР назвали две основные причины такого ускорившегося роста зарплат белорусов этим летом:

высокий спрос на трудовые ресурсы со стороны компаний,

увеличение надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Всё это вкупе “поддерживает расширение потребительского спроса в экономике” Беларуси, пояснили специалисты.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября должны вырасти зарплаты всех работников бюджетной сферы, поскольку с этого дня изменяется размер базовой ставки – с 250 до 253 рублей.

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Тем временем в ЕАБР зафиксировали исторический максимум по количеству вакансий на рынке Беларуси и одновременно с этим — исторический минимум по уровню безработицы во втором квартале 2024 года.

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