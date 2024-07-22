В ЕАБР назвали «основные локомотивы» экономики Беларуси. В какой отрасли заметили «тенденцию восстановления»?

Опубликовано: 22.07.2024 09:53 , Обновлено: 22.07.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 22 июля, в еженедельном макрообзоре рассказали, какие отрасли в настоящее время выступают "локомотивом экономики" Беларуси и обеспечивают прирост валового внутреннего продукта (ВВП), а также назвали ту отрасль, в которой наметилась "тенденция восстановления".

Согласно оценке ЕАБР, основанной на официальных данных, публикуемых Белстатом, за первое полугодие 2024 года ВВП страны подрос на 5% относительно первого полугодия 2023 года. При этом за июнь отмечено некоторое замедление - в январе-мае показатель роста ВВП составлял 5,2% относительно аналогичного прошлогоднего периода.

“Основным локомотивом экономики” в ЕАБР назвали промышленность. В первом полугодии прирост в этой отрасли составил +7,1% относительно прошлогоднего показателя. Как следствие, именно на долю промышленности приходится порядка 40% прироста ВВП.

Кроме того, поддержку экономики, по словам специалистов, оказывает и “высокий уровень конечного потребления”. За указанный период розничный товарооборот вырос на 11,5% относительно прошлогоднего показателя.

Третьим “драйвером роста” в ЕАБР назвали сельское хозяйство, где прирост по сравнению с прошлым годом составил +10,2%. В ЕАБР пояснили, что это связано в том числе с опережением сроков уборки зерновых и заготовки кормов.

Эксперты также указали на сохраняющийся на высоком уровне рост инвестиций (+7,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом) и на “тенденцию восстановления отрасли информационных технологий”.

Как следствие, ЕАБР сохранил свой годовой прогноз по росту ВВП в Беларуси - по их оценке, к концу 2024 года страна выйдет на показатель в 3,4%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты ЕАБР улучшили свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год в июне. Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%. Экономисты пояснили, как ускорение роста в отдельных сферах экономики страны повлияло на рост потребительской активности белорусов.

ЕАБР улучшил прогноз экономического роста Беларуси. Что повлияло на рост потребительской активности?