Белстат подсчитал, сколько белорусов получает меньше бюджета прожиточного минимума

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Опубликовано: 28.08.2024 13:33 , Обновлено: 28.08.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал свежие данные об уровне жизни белорусов во II квартале 2024 года. Информацию об этом собирают в рамках выборочного обследования домашних хозяйств, в ходе которого оценивают их уровень жизни. Посмотрели, как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом и доходы скольких белорусских семей не превышают бюджет прожиточного минимума.

[info_b]Для оценки уровня жизни белорусов Белстат использует понятие “располагаемых ресурсов”. Это все деньги семьи, а также стоимость потребленных ими продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство (или полученных семьёй из других источников, за которые им не пришлось платить), и денежный эквивалент прочих льгот и выплат, полученных семьёй в натуральной форме.[/info_b]

Согласно подсчётам Белстата, во втором квартале этого года эти располагаемые ресурсы для среднестатистического домашнего хозяйства в стране составили 2397,7 рубля в месяц. Традиционно этот показатель выше в городах и поселках городского типа – 2524,5 рубля в месяц. А вот жители сельской местности по-прежнему располагают меньшими ресурсами - в среднем по 1988,8 рубля на месяц.

Потребительские расходы белорусов во втором квартале составили 1608,9 рубля (до 69,5% от общего уровня денежных расходов). Они распределились следующим образом:

38,1% уходит на покупку продуктов питания,

34,8% - на приобретение непродовольственных товаров,

24,5% - на оплату услуг.

[info_b]Под потребительскими расходами Белстат понимает денежные затраты на питание, алкогольные напитки, табачные изделия, непродовольственные товары и оплату услуг. Такие расходы, как налоги, расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и любые виды накоплений в этой статье расходов не учитываются.[/info_b]

Что же до уровня малообеспеченности белорусов (его определяют как процент от общей численности населения, который располагает ресурсами, не превышающими бюджет прожиточного минимума), то он по сравнению спрошлым годом, в большинстве регионов страны чуть снизился, однако есть регионы, выбивающиеся из этой тенденции.

[info_b]Бюджет прожиточного минимума (БПМ) — стоимость условной продуктовой корзины, минимального набора продуктов питания (а также непродовольственных товаров и услуг и обязательных платежей и взносов), рассчитанная в среднем на душу населения. БПМ устанавливается государством и регулярно пересчитывается, в зависимости от изменения уровня инфляции.

С 1 августа 2024 года БПМ в среднем на душу населения составил 433 рубля.[/info_b]

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Уровень жизни белорусов во II квартале 2024 года /Инфографика Белстата

Так, в столичном Минске процент населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ по-прежнему остаётся самым низким по стране, однако, по сравнению с показателем прошлого года он вырос - с 1,1% до 1,2% .

На прежнем уровне ситуация по данному показателю осталась в трёх белорусских областях:

Брестская - 5,1%,

Гомельская - 5,2%,

Минская - 2,6%.

В трёх оставшихся областях этот показатель несколько улучшился:

в Витебской стало 4,6% (по итогам прошлого года было 4,9%),

в Гродненской стало 2,6% (было 2,7%),

в Могилевской стало 5,2% (было 5,5%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что показатель номинальной начисленной средней зарплаты белорусов в июле этого года вырос по сравнению с предыдущим месяцем — на 85,1 рубля, но увеличилась и разница между средней зарплатой в столичном Минске, который традиционно оказался в лидерах по уровню средней зарплаты, и другими регионами страны. Посмотрели, сколько зарабатывали белорусы в среднем по стране, как отличался уровень заработка в столице и регионах достигла, а также работники каких сфер экономики в июле смогли получить максимальные зарплаты — в среднем по 5339 рублей.

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