Разница между средней зарплатой в Минске и областях достигла 1121 рубля. А кто в июле зарабатывал 5339 рублей?

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Опубликовано: 26.08.2024 14:33 , Обновлено: 26.08.2024

Национальный статистический комитет Беларуси в понедельник, 26 августа, обновил данные по номинальной начисленной средней зарплате белорусов. Сам показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем - на 85,1 рубля, но увеличилась и разница между средней зарплатой в столичном Минске, который традиционно оказался в лидерах по уровню средней зарплаты, и другими регионами страны. Посмотрели, сколько зарабатывали белорусы в среднем по стране, как отличался уровень заработка в столице и регионах достигла, а также работники каких сфер экономики в июле смогли получить максимальные зарплаты - в среднем по 5339 рублей.

Исходя из официальной статистики, в июле белорусы в среднем по стране зарабатывали на 85,1 рубля больше, чем месяцем ранее. Этот показатель вырос с 2270 до 2355,1 рубля. Отметим, что это рекордное значение - предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года (тогда средняя зарплата белорусов составляла 2271 рубль).

Средние зарплаты выросли во всех регионах, однако рост зарплат в абсолютных числах идёт неравномерно, поэтому и разница этого показателя в традиционно самом богатом (с точки зрения средней зарплаты) Минске и других регионов за месяц также выросла. Если в начале лета разница между средними зарплатами в столице и Могилёвской областью, где в среднем зарабатывали меньше всего, составляла 1097,2 рубля, то в июле она выросла до 1121 рубля : 3103,5 рубля в Минске против 1981,7 рубля в Могилёвской области, соответственно.

Как и месяцем ранее, самые высокие средние зарплаты, исходя из озвученных Белстатом данных, получали работники сферы информации и связи - в среднем 5339,1 рубля (по сравнению с июнем этот показатель вырос на 47,2 рубля). В разрезе по видам экономической деятельности в лидерах в июле также оказались работники финансовой и страховой деятельности - причём у них прибавка по сравнению с июнем оказалась гораздо существеннее - плюс 454,4 рубля (итого - 3673,3 рубля в среднем).

Среди “отстающих” сфер по уровню средних зарплат по-прежнему остаётся образование - работники этой сферы в июле получали в среднем на с 1 566,9 рубля, что на 10,3 рубля меньше среднего показателя в июне.

Отметим, что показатель номинальной начисленной зарплаты не отражает в полной мере реальные доходы работников той или иной сферы или жителей определённого региона. Чтобы понять, сколько денег в реальности получали работники на руки, от этой суммы необходимо как минимум отнять 13% подоходного налога и ещё не менее 1% обязательных пенсионных отчислений в Фонд соцзащиты населения Минтруда.

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Более показательна в этом плане медианная зарплата. Её Белстат публикует раз в полгода, следовательно, самые свежие данные, которые имеются на данный момент по медианной зарплате белорусов - за май 2024 года.

[info_b]При расчёте медианной зарплаты общая шкала зарплат условно делится пополам, то есть граница проводится ровно посередине значений получаемых зарплат: одна половина получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. По сути, именно это значение можно принимать за среднее по стране. [/info_b]

Согласно данным Белстата, медианная зарплата белорусов составила куда более скромные, чем средняя номинальная зарплата 1688,3 рубля . По сравнению с маем 2023 года этот показатель вырос на 287,4 рубля.

Самые высокие суммы медианной зарплаты в мае 2024 года Белстат зафиксировал у работников горнодобывающей промышленности - 4061,2 рубля , а вот работники сферы информации и связи, которые лидируют по номинальной начисленной зарплате, этот показатель более чем на тысячу скромнее, чем у горняков - 3065,4 рубля.

Медианные зарплаты по состоянию на май 2024 года по некоторым другим отраслям экономики были следующими:

воздушный транспорт - 3000 рублей,

строительство – 2138 рублей,

промышленность – 1925,6 рубля,

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1576,4 рубля,

здравоохранение – 1479 рублей,

образование – 1250 рублей.

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