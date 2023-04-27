В белорусских магазинах возник дефицит говядины и птицы? В АРС назвали причины
В Ассоциации розничных сетей (АРС) 27 апреля сообщили, что белорусских магазинах не всегда хватает говядины и птицы. Там назвали причины проблем, а также предложили способ их решения.
По словам исполнительного директора АРС Натальи Шаблинской, ассортимент мясной гастрономии и мяса на 98-99% — белорусского производства. Остальное закрывают поставками из России, передает Sputnik.
Она отметила, что есть проблема с говядиной, потому что заявки торговых сетей по ней «удовлетворяют не всегда». Заявки по птице — примерно на 90%.
Среди причин Шаблинская назвала «тяжелейший 2022 год». А именно санкции и «жесткие ценовые правила». Директор подчеркнула, что рентабельность сетей в мясном секторе сейчас «относительно невысокая», а возможность проводить акции «уменьшилась».
«Мы теряем в объемах продаж», — сказала она.
По мнению Шаблинской, для того, чтобы решить возникшие проблемы, производителям и торговым сетям нужно «договариваться».
Госрегулирование цен
Напомним, осенью 2022 года Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные. Сначала правительство запретило повышать цены, а затем просто установило на них потолок.
После этого в белорусских магазинах появились некоторые «сложности с ассортиментом», а Министерству антимонопольного регулирования пришлось выпускать разъяснения постановления для магазинов. Например, по какой цене продавать разделанные свиные и говяжьи туши.
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К слову, позже власти неоднократно вносили в госрегулирование цен изменения. Последний раз — в апреле 2023 года.
МАРТ внесло правки в госрегулирование цен в Беларуси
Кроме того, в том же октябре 2022 года правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка.
Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка