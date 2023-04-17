МАРТ внесло правки в госрегулирование цен в Беларуси

Опубликовано: 17.04.2023 22:42 , Обновлено: 17.04.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло постановление №23, в котором изменило некоторые нюансы государственного регулирования цен в Беларуси для производителей товаров.

В пресс-службе ведомства заявили, что изменения были внесены в перечень документов, форм заявлений и маркетингового анализа, которые нужны чиновникам “для проведения административных процедур по согласованию установления и повышения отпускных цен на товары”, которые им подают производители.

В МАРТ утверждают, что принятые нововведения “позволят снизить административную нагрузку” как на самих чиновников, так и как на производителей.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования. На момент написания новости документа в открытом доступе не было.