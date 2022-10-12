Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка

Опубликовано: 12.10.2022 07:49 , Обновлено: 12.10.2022

Совет министров Беларуси запретил магазинам разделывать тушки куриц для продажи отдельно бедрышками, ножками и грудками и полутушками. Для этого чиновники приняли даже отдельное. постановление Совета министров №685 от 10 октября.

Документ вносит изменения впостановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 года №703. И был подписан не премьером Головченко, а его первым заместителем Николаем Снопковым.

Правительство Беларуси запретило магазинам и торговым сетям продавать части тушек птицы, если они не были разделаны на мясоперерабатывающих, птицеводческимх и сельскохозяйственных предприятиях. Запрет касается свежих, охлажденных или замороженных тушек птицы.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования, т.е. скорее всего 22 октября.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко возмутился ценам на дохлые курицы в белорусских магазинах, но назвал такие, о которых белорусы могут токо мечтать.

“Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет - новый товар! А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене”, - возмутился он на совещании с экономическим блоком правительства у себя во дворце 6 октября.

“Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная - пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?”, - задался он риторическим вопросом.

«За-пре-ща-ет-ся!» — Лукашенко запретил ценам в Беларуси расти, а магазинам закрываться. Но не всем