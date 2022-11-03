В МАРТ объяснили, по какой цене продавать разделанные свиные и говяжьи туши

Опубликовано: 03.11.2022 09:27 , Обновлено: 03.11.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выпустили очередное разъяснение для магазинов по постановлению Совмина №713. На этот раз рассказали, как формировать цену на отдельные части свиной и коровьей туши.

В документе сказано, что разъяснение опубликовали «в связи с поступающими обращениями».

Так, в МАРТ объяснили, что отпускную цену на части свинины или говядины нужно устанавливать, ориентируясь на стоимость всей туши, норм выхода полуфабриката, а также коэффициентов сортности.

Но есть нюанс. Средняя розничная цена на разделанные туши не должна превышать отпускную цену туши с учетом торговой надбавки и НДС.

Не нужно включать лишь стоимость нерегулируемых частей, для которых не установлено ценовое регулирование.

[info_b]С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что МАРТ 27 октября опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

В МАРТ изменили свои правила ценообразования на разделанную курицу

А поздно вечером 1 ноября в МАРТ сообщили, что, оказывается, как минимум, часть директивы Александра Лукашенко о запрете на повышение цен не действует с 19 октября.

Глава МАРТ Беларуси «отменил» приказ Лукашенко о запрете на рост цен

Напомним, Совет министров изменил свое постановление №713 от 19 октября 2022 года «О системе регулирования цен», которое принял всего неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что решили уточнить, как магазины и импортеры должны проводить переоценку и дооценку остатков товаров. Но не только.

Правительство изменило правила госрегулирования цен, которые приняло неделю назад