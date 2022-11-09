В МАРТ рассказали, почему появились сложности с ассортиментом в белорусских магазинах после постановления №713

Опубликовано: 09.11.2022 13:35 , Обновлено: 09.11.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 ноября сообщили, что заметили проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах Беларуси. Чиновники считают, что они несистемные.

“Системной причины здесь нет, у каждого она своя. Кому-то понадобилось время, чтобы перестроиться”, - заявил чиновник. По словам заместителя министра торговли Андрея Картуна, запасов товаров в торговых сетях на 3-4 месяца.

В качестве примера, он привел ситуацию в одной из неназванных торговых сетей, где непродовольственные товары были в “скудном аасорттменте”. “Причина в том, что субъект хозяйствования не успел переоценить некоторые позиции”, - заявил Андрей Картун.

Кого наказывают и штрафуют?

В МАРТ сообщили, что проконтролировали 1000 торговых объектов различных форм собственности на предмет соблюдения постановления Совмина №713 о госрегулировани цен и до него с начала года.

Там заявили, что установили 990 фактов несоблюдения требований. Направили 208 предписаний об устранении. Против 523 лиц предприняли меры административного и профилактического характера А штрафы выписали на 1,4 млн рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 нобяря объявили о наступленим в стране дефляции. Об это сказал замглавы МАРТ Андрей Картун, не назвав точных цифр.

МАРТ объявило о наступлении в Беларуси дефляции